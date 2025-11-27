Cần Thơ lan tỏa, nhân rộng hiệu quả các mô hình giảm nghèo

Năm 2025, chương trình giảm nghèo TP Cần Thơ được triển khai thực hiện theo hướng giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Các xã, phường trên địa bàn thành phố đang triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình và người lao động có thu nhập thấp, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2025 và triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn thành phố đã xây dựng, sửa chữa gần 11.500 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công, hoàn thành trước thời hạn ngày 1/7, là dấu ấn nổi bật trong công tác giảm nghèo.

Hộ dân phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) vay vốn trồng rau màu, tăng thu nhập (Ảnh: Phương Mai).

Giai đoạn 2021-2025, song song thực hiện đồng bộ các chính sách trợ giúp về nhà ở, vốn vay, y tế, giáo dục… thành phố tập trung triển khai các dự án thành phần trong chương trình giảm nghèo.

Đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, thành phố xây dựng 449 mô hình, dự án giảm nghèo, giúp hộ nghèo, cận nghèo tham gia phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, thành phố lồng ghép tổ chức 542 lớp tập huấn, dự án, mô hình nhằm nâng cao năng lực về kinh tế tập thể, trình độ quản lý, điều hành, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; hỗ trợ vật tư, nguyên liệu, giống cây trồng, vật nuôi… để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất.

Song song, thành phố thực hiện dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; phối hợp đào tạo kỹ năng nghề phù hợp cho trên 9.380 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, gắn với tạo việc làm, sinh kế bền vững; tổ chức 304 phiên giao dịch việc làm, nâng cao hiệu quả tư vấn, kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm trong và ngoài nước.

Các mô hình giảm nghèo gắn với phát triển kinh tế tập thể, nông nghiệp hữu cơ, OCOP bước đầu mang lại hiệu quả và khả năng nhân rộng. Các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp thực hiện đồng bộ chính sách giảm nghèo; nâng cao vai trò giám sát của HĐND, phản biện xã hội và truyền thông…

Được biết, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP Cần Thơ có 103 phường, xã với diện tích 6.360km2, dân số gần 4,2 triệu người. Thành phố giàu tiềm năng nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics và du lịch.

Nhiều năm qua, TP Cần Thơ đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn mới nâng cao và giảm nghèo bền vững. Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng của cả nước, trung tâm động lực của đồng bằng sông Cửu Long.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố là 0,85%. Thành phố phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,63%.

Nguyễn Thanh