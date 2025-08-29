Phú Thọ: Doanh nghiệp cần hơn 40.000 lao động dịp cuối năm

Sáng 28/8, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị hợp tác cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, cùng hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức một diễn đàn quy mô nhằm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Hàn Quốc - nhóm nhà đầu tư lớn trên địa bàn - với các đơn vị cung ứng lao động, hướng tới giải quyết bài toán nhân lực cả trước mắt và lâu dài.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: SNV).

Doanh nghiệp "khát" lao động

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, Phú Thọ hiện có hơn 1,86 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó hơn 574.000 người đang làm việc tại 23.258 doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng thiếu lao động cục bộ vẫn thường xuyên xảy ra.

Chỉ tính riêng trong quý IV, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển mới hơn 40.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông trong các lĩnh vực dệt may, da giày, linh kiện điện tử, vật liệu xây dựng, cơ khí. Đáng chú ý, 18 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại tỉnh cần tuyển tới 3.340 lao động, tập trung vào các vị trí công việc giản đơn.

Ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ, nhìn nhận: "Cung ứng lao động là khâu cốt lõi để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhưng thực tế nhiều đơn vị cung ứng vẫn hoạt động đơn lẻ, thiếu kết nối, chưa chủ động tạo nguồn, dẫn đến bị động khi doanh nghiệp có nhu cầu gấp".

Ông Trần Việt Cường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ (Ảnh: SVN).

Khó giữ chân lao động

Một nghịch lý là lực lượng lao động của tỉnh đông đảo nhưng chưa thực sự ổn định. Báo cáo cho thấy tình trạng "nhảy việc" diễn ra khá phổ biến, nhất là với lao động phổ thông, do nhiều doanh nghiệp có chế độ đãi ngộ chưa đủ hấp dẫn. Ngoài ra, do vị trí địa lý, một bộ phận lao động có xu hướng di chuyển sang các tỉnh lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên - nơi có mức lương, phúc lợi tốt hơn.

Hiện nay, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 73,3%, nhưng chỉ 34,6% có bằng cấp, chứng chỉ. Nhu cầu về lao động chất lượng cao trong các ngành công nghệ thông tin, cơ khí tự động hóa, sản phẩm số vẫn chưa được đáp ứng, trong khi doanh nghiệp chủ yếu tuyển lao động phổ thông.

Thu nhập bình quân của lao động được cung ứng qua các doanh nghiệp dịch vụ việc làm là khoảng 7,7 triệu đồng/tháng. Con số này được đánh giá chưa đủ sức giữ chân người lao động trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về nhân lực ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Hướng tới hợp tác bền vững

Để tháo gỡ khó khăn, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị hợp tác cung ứng lao động với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, quy tụ 26 doanh nghiệp Hàn Quốc, 20 doanh nghiệp cung ứng và 10 doanh nghiệp dịch vụ việc làm.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc là nhóm đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Ảnh: SNV).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định: “Hội nghị này tạo tiền đề cho việc xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các Trung tâm Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cung ứng và doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây cũng là dịp để các bên chia sẻ kinh nghiệm, từ đó giúp cơ quan quản lý có giải pháp phù hợp trong kết nối cung - cầu lao động”.

Ông Hiếu đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng kế hoạch dài hạn trong tuyển chọn, sử dụng lao động; thường xuyên rà soát, điều chỉnh chính sách tiền lương, đãi ngộ để giữ chân người lao động. Các doanh nghiệp cung ứng và Trung tâm Dịch vụ việc làm được yêu cầu chủ động hơn trong tạo nguồn, kết nối, ký kết hợp đồng giới thiệu và cung ứng lao động, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy”.

Hội nghị cũng chứng kiến việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo nghề, cung ứng lao động giữa các đơn vị, được coi là bước đi quan trọng để gắn kết chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung ứng nhân lực.

Phát biểu bế mạc, lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng công tác cung ứng lao động trên địa bàn sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Việc hàng chục nghìn lao động được tuyển dụng trong những tháng cuối năm vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Phú Thọ củng cố vị thế trên bản đồ thu hút đầu tư. Thách thức lớn nhất hiện nay không phải là số lượng lao động mà là sự ổn định và chất lượng nguồn cung - yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.