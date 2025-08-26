Doanh nghiệp tuyển gần 11.000 lao động, mức lương cao nhất 22 triệu đồng

Ngày 26/8, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết, có 38 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng gần 11.000 lao động.

Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động là luyện cán thép, may mặc, giày da, xây dựng… Những ngành này cần tuyển khoảng 7.500 lao động phổ thông.

Các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi liên tục tuyển lao động để đáp ứng yêu cầu sản xuất (Ảnh: Quốc Triều).

Một số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển số lượng lao động lớn như Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cần tuyển 2.000 lao động, Công ty TNHH Kingmaker III cần tuyển trên 1.500 lao động.

Các doanh nghiệp cam kết ký hợp đồng lao động, đảm bảo các chế độ phúc lợi khác cho công nhân. Một số công ty còn cung cấp xe đưa đón và nhà ở tập thể cho lao động ở xa.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, người lao động có nhu cầu tìm việc có thể liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi, hoặc UBND các xã, phường, đặc khu để tìm hiểu thêm thông tin.

Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi hiện có 346 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 18 tỷ USD. Trong đó, 249 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 66.000 lao động.