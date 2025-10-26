Người dân xây “nhà lầu” cho heo, bò tránh lũ

Tỉnh Quảng Ngãi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, đặc biệt là khu vực ven các con sông lớn. Hàng năm, lũ lụt luôn gây thiệt hại về gia súc, gia cầm của người dân địa phương này.

Để bảo vệ tài sản, người dân đã xây dựng chuồng trại trên cao cho gia súc, gia cầm ở mỗi khi có lũ lớn. Nhiều người gọi vui đây là “nhà lầu” cho heo, bò, gà, vịt…

Anh Nguyễn Quốc Hương xây chuồng tránh lũ để bảo vệ bò, heo trong mùa mưa (Ảnh: Quốc Triều).

Bình thường người dân nuôi heo, bò trong chuồng dưới đất, khi có lũ mới đưa lên khu chuồng trên cao.

Nghe chính quyền dự báo cuối tháng 10 có đợt mưa lớn, anh Nguyễn Quốc Hương, trú tại thôn Xuân Hòa, xã Thiện Tín, tỉnh Quảng Ngãi liền dọn dẹp chuồng trại trên cao. Thức ăn cho gia súc, gia cầm cũng được anh đưa lên đây dự trữ.

“Nghe dự báo lũ là mình chuẩn bị sẵn rơm, cám, bắp rồi đưa lên chuồng tránh lũ để sẵn. Khi nào có lũ là lùa hết bò, heo và đàn gà lên đây”, anh Hương nói.

Năm 2013, hai con heo và hàng chục con gà của gia đình anh Hương bị lũ cuốn trôi. Do đó anh quyết định xây dựng chuồng tránh lũ với kinh phí 15 triệu đồng. Chuồng cao 4m, rộng 10m2.

Theo anh Hương, một số hộ gia đình nuôi nhiều heo, bò đã đầu tư 40-70 triệu đồng để xây chuồng tránh lũ kiên cố. Nhờ chuồng tránh lũ mà hơn 10 năm qua gia súc, gia cầm không bị cuốn trôi.

Nghe chính quyền dự báo có mưa lớn nên người dân chuẩn bị sẵn thức ăn để đưa gia súc, gia cầm lên chuồng tránh lũ (Ảnh: Quốc Triều).

“Hơn 10 năm trước mà nhiều người đã chi số tiền rất lớn để xây chuồng tránh lũ. Tuy vậy, chuồng này có thể bảo vệ gia súc, gia cầm trong 15-20 năm nên tính ra lại rất có lợi”, anh Hương nói thêm.

Gia đình ông Lê Tiến Anh, trú tại xã Đình Cương, tỉnh Quảng Ngãi nuôi 2 con bò cùng nhiều heo, gà. Căn nhà của ông nằm sát sông Vệ nên mỗi năm phải đối mặt với 3-4 đợt lũ. Có năm lũ khiến nhà ông ngập sâu hơn 2m.

Để bảo vệ gia súc, gia cầm, ông Anh đầu tư 40 triệu đồng xây chuồng trại 2 tầng. Chuồng được xây bằng bê tông vững chãi với chiều cao hơn 3m, rộng 15m2.

Ông Anh nhẩm tính, trong vòng 5 năm qua đã có 3 đợt lũ lớn làm khu vực nhà ông ngập nặng. Nếu không có chuồng tránh lũ, số heo, gà, bò của gia đình ông sẽ bị cuốn trôi.

Người dân xã Thiện Tín đưa bò lên chuồng tránh lũ vào tháng 10/2022 (Ảnh: Quốc Triều).

“Ngoài làm ruộng chúng tôi còn nuôi thêm heo, bò nhưng chẳng may bị lũ cuốn trôi là mất trắng. Do đó người dân ở nơi trũng thấp bên sông Vệ phải xây chuồng tránh lũ để bảo vệ tài sản”, ông Anh chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Tín, địa bàn xã thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Lũ lụt làm chết gia súc, gia cầm, gây thiệt hại nặng về kinh tế cho người nông dân. Do đó, người dân đã tìm cách ứng phó với lũ lụt để ổn định việc chăn nuôi.

Nhiều người dân trên địa bàn xã đã xây dựng chuồng tránh lũ cho gia súc, gia cầm. Một số thôn thuộc vùng trũng thấp có từ 15 đến 20 chuồng trại được xây dựng rất kiên cố.

"Người dân vùng trũng thấp đã đầu tư xây dựng chuồng trại trên cao nên khi lũ về đã giảm thiểu được thiệt hại. Nhờ đó nhiều năm qua việc chăn nuôi của người dân khá ổn định", ông Sinh nói.