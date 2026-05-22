Phần lớn lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp không có bằng cấp, chứng chỉ

Theo báo cáo thị trường lao động quý I và dự báo nhu cầu nhân lực quý II do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Khánh Hòa công bố, toàn tỉnh có 2.399 người được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong quý I năm nay và được tư vấn việc làm. Trong số đó, 491 người đã được giới thiệu việc làm thành công, 151 người được hỗ trợ học nghề để sớm quay lại thị trường lao động.

Đáng chú ý, lao động không có bằng cấp hoặc chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật chiếm tới 56,15% tổng số người làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Con số này cho thấy nhóm lao động phổ thông vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những biến động của thị trường việc làm.

Ở chiều ngược lại, lao động có trình độ đại học chiếm 23,76%, trong khi trình độ cao đẳng chiếm 11,17%. Thực tế này phản ánh áp lực việc làm hiện nay không chỉ đè nặng lên lao động phổ thông mà còn lan sang cả nhóm nhân sự có trình độ chuyên môn cao.

Xét theo độ tuổi, nhóm lao động từ 25-40 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất, với 63,57% tổng số người nhận trợ cấp thất nghiệp. Về giới tính, lao động nữ chiếm 52,73%, cao hơn nam giới với 47,27%.

Đáng lưu ý, có tới 93,79% trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp xuất phát từ việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời hạn.

Dự báo trong quý II, nhu cầu tuyển dụng tại Khánh Hòa sẽ tăng khoảng 5-10% so với quý I. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng với 34,3%; tiếp đến là bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy cùng các loại xe có động cơ khác chiếm 7,89%; dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm 7,56%; xây dựng chiếm 3,7%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,48%; vận tải, kho bãi chiếm 2,1%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm chiếm 1,53%...

Về trình độ chuyên môn, các doanh nghiệp vẫn có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cao nhất, chiếm 73,5%. Nhu cầu tuyển dụng lao động trình độ trung cấp chiếm 11,52%; đại học chiếm 8,35%; cao đẳng chiếm 6,7%; còn trình độ sơ cấp chỉ chiếm 0,36%.