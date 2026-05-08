Người lao động có được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Theo báo cáo về di cư nội địa Việt Nam giai đoạn 2009-2024 của Cục Thống kê, Việt Nam hiện vẫn có hàng triệu lao động dịch chuyển giữa các địa phương để tìm việc làm và ổn định cuộc sống. Riêng giai đoạn 2019-2024, cả nước có khoảng 3,8 triệu người di cư nội địa.

Phần lớn trong số này là lao động trẻ di chuyển từ nông thôn đến các đô thị, khu công nghiệp lớn như TPHCM, Đồng Nai, Hà Nội để làm việc. Riêng vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là khu vực thu hút lao động nhập cư lớn nhất cả nước.

Tuy nhiên, đặc thù của nhóm lao động di cư là thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi làm việc. Sau khi mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, nhiều người buộc phải trở về quê để giảm chi phí sinh hoạt hoặc chuyển sang khu vực tỉnh, thành khác tìm việc mới.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong quý I/2026, cả nước có hơn 123.000 người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và hơn 120.000 người đã có quyết định hưởng trợ cấp. Điều này cho thấy nhu cầu tiếp cận chính sách bảo hiểm thất nghiệp vẫn ở mức rất lớn, nhất là trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động sau giai đoạn doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, tái cơ cấu sản xuất.

Tại Hà Nội, chỉ trong quý I/2026, Sở Nội vụ thành phố đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 12.809 người lao động, với tổng số tiền chi trả khoảng 510 tỷ đồng, tăng 14,3% về số người và tăng 16,3% về kinh phí so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tại TPHCM, Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố cho biết riêng tháng 2/2026 đã có 7.799 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Những con số trên cho thấy chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiện không chỉ đóng vai trò hỗ trợ tài chính tạm thời cho người lao động mất việc, mà còn là “điểm tựa” an sinh đối với hàng trăm nghìn lao động di cư. Tuy nhiên, thực tế cũng đặt ra nhiều áp lực khi phần lớn người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động ngoại tỉnh, thường xuyên thay đổi nơi cư trú sau khi nghỉ việc.

Trong bối cảnh người lao động ngày càng dịch chuyển nhiều giữa các địa phương để tìm việc làm, sinh sống hoặc chăm sóc gia đình, quy định mới của Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1 năm nay, cho phép chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được xem là bước điều chỉnh tạo thuận lợi hơn cho người lao động.

Điều 41 của Luật Việc làm năm 2025 nêu rõ trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có nhu cầu.

Chính sách này giúp người đang hưởng trợ cấp có thể linh hoạt thay đổi nơi nhận trợ cấp phù hợp với nơi cư trú, làm việc thực tế, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần hoặc gián đoạn quyền lợi.

Việc cho phép chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng góp phần giảm áp lực chi phí đi lại, ăn ở đối với lao động xa quê, đặc biệt là công nhân, lao động thời vụ hoặc người thường xuyên thay đổi nơi làm việc. Đồng thời, quy định mới giúp người lao động dễ tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ việc làm, tư vấn nghề nghiệp tại địa phương mới, qua đó tăng cơ hội sớm quay trở lại thị trường lao động.

Trong bối cảnh lao động di cư ngày càng phổ biến và thị trường việc làm liên tục biến động, việc linh hoạt hóa chính sách hưởng trợ cấp thất nghiệp không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi cho người lao động mà còn góp phần củng cố hệ thống an sinh xã hội theo hướng hiện đại, thích ứng tốt hơn với thực tiễn đời sống và việc làm hiện nay.