Hơn 123.000 lao động xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo bản tin thị trường lao động quý I vừa công bố, Bộ Nội vụ cho biết, cả nước có 1,06 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 5.500 người so với quý trước, song tăng 21.800 người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên khoảng 8,86%, giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn ở mức cao. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực thành thị là 2,46%, tăng nhẹ so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Trong quý I, Bộ Nội vụ ghi nhận 123.811 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 42.500 người so với quý trước và giảm 21.100 người so với cùng kỳ năm trước. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp lên tới hơn 120.000 người.

Trong hơn 123.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng, phần lớn họ thuộc nhóm không có bằng cấp, chứng chỉ, chiếm tới trên 60%, nhóm người có trình độ đại học trở lên cũng chiếm gần 20%, còn lại thuộc trình độ cao đẳng, trung cấp, có chứng nhận, chứng chỉ nghề sơ cấp.

Qua phân tích, Bộ Nội vụ cho hay các nhóm ngành số lượng người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất là công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng, bán buôn - bán lẻ, sửa chữa ô tô – mô tô – xe máy và xe có động cơ khác.

Trong khi đó, các nhóm nghề nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp lớn nhất là thợ may, thợ thêu, thợ lắp ráp và các thợ có liên quan, kế toán, nhân viên bán hàng, lái xe…

Để hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, Bộ Nội vụ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối việc làm. Các Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn, tổ chức phiên giao dịch việc làm kết hợp cả trực tiếp, trực tuyến giữa các địa phương.

Cũng trong quý này, cả nước đã có gần 23.000 người hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp được giới thiệu việc làm, hơn 5.800 người được hỗ trợ học nghề. Hỗ trợ học nghề cũng được xem là giải pháp căn cơ giúp người lao động, đặc biệt là nhóm trung niên, trang bị kỹ năng mới để tái gia nhập thị trường bền vững hơn.

Trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng biến động, việc nâng cao kỹ năng nghề nghiệp góp phần giúp người lao động thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường việc làm và tăng cơ hội tìm kiếm việc làm mới.