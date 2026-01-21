Ông chủ vườn hoa kiểng tăng thu nhập gấp bội với hướng đi mới

Khoảng một tháng nay, Tổ hợp tác và cung ứng hoa kiểng khóm Tân An (gọi tắt là tổ hợp tác) của anh Đặng Quang Giàu (43 tuổi, ngụ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang là điểm check-in hấp dẫn thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh nhất là giới trẻ.

Được biết, đây là năm thứ ba, anh Giàu chuyển đổi mô hình từ sản xuất hoa kiểng đơn thuần kết hợp bán vé cho khách tham quan nhằm tăng lợi nhuận cũng như quảng bá hoa kiểng Sa Đéc đến du khách gần xa.

Tổ hợp tác toạ lạc trên đường Phạm Hữu Lầu thuộc khóm Tân An, phường Sa Đéc. Diện tích của vườn hoa quy mô 3ha trong đó khu phục vụ hoạt động tham quan, thưởng lãm rộng 2ha với các khu check-in trên cạn và dưới nước.

Trên các trang mạng xã hội như Facebook, TikTok gần đây có rất nhiều clip, hình ảnh check-in với lá cờ, trái tim được kết bằng hàng trăm chậu hoa rực rỡ, đây là sản phẩm do anh Giàu cùng các thành viên trong tổ hợp tác thiết kế, thi công để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách.

Theo anh Giàu, để hoàn thiện tiểu cảnh này, anh mất thời gian chuẩn bị gần một tháng bao gồm thiết kế khung sắt, trang trí hoa. Trái tim và lá cờ trông nhỏ nhưng cần đến hơn 500 chậu cúc và dừa cạn.

Được biết, nhân dịp Festival Hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ hai, anh Giàu cùng các tổ viên đã chuẩn bị hoa từ sớm, đặc biệt, cúc mâm xôi vàng và cúc mâm xôi màu trồng từ 5 đến 6 tháng mới trổ hoa nên tầm tháng 3-4 âm lịch, mọi người đã xuống giống, đợi đến thời điểm thì lặt cơi đọt, chăm sóc để ra hoa đúng thời điểm.

"Lễ hội năm nay tôi chuẩn bị 200.000 chậu hoa, tăng 70.000 chậu so với đợt trước. Ngày 19/12 tôi trưng bày xong bức tranh hoa và lá cờ bằng trái tim, qua hôm sau đã có nhiều người đến check-in, rồi những ngày kế tiếp đều có khách nườm nượp đến.

Riêng 4 ngày nghỉ lễ trùng với lễ hội tôi đếm bình quân khoảng 3.000 người/ngày. Sau Tết dương đến nay, lượng khách duy trì ổn định 500-600 người/ngày thường và khoảng 1.500 người/cuối tuần", anh Giàu cho biết.

Bên cạnh cúc mâm xôi vàng, cúc mâm xôi màu của anh Giàu được du khách rất thích thú. Tổ hợp tác hiện có các loại cúc mâm xôi màu song hỷ (màu như ảnh), đỏ xác pháo, tím, đỏ vàng. Sản phẩm do bà con làng nghề tự lai tạo đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Hoa kiểng trồng trên giàn, độ cao khoảng 1,5m khi chăm sóc hoa nhân công sẽ di chuyển bằng những chiếc xuồng nhỏ. Đây là một trong những phương pháp sản xuất hoa độc đáo của người dân Làng hoa Sa Đéc.

Chính sự khác biệt này khiến du khách vô cùng ấn tượng, hầu hết khi đến tham quan tổ hợp tác đều bơi xuồng chụp ảnh giữa các luống hoa, tạo nên hình ảnh thơ mộng, trữ tình.

Yến Nhi và Kiều Tiên xúng xính áo bà ba chụp hình bên các chậu cúc mâm xôi. Hai cô gái bày tỏ choáng ngợp trước sự quy mô của vườn kiểng, đây là lần đầu tiên họ đến tham quan vườn hoa rộng với nhiều tiểu cảnh đẹp như thế.

Để phù hợp bối cảnh, các cô gái khi đến vườn kiểng tham quan đa số mặc áo bà ba, quấn khăn rằn, đội nón lá, hoá thân thành thiếu nữ miền Nam Bộ.

Để kịp chuẩn bị hoa cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thời điểm này, nhân công tổ hợp tác tranh thủ tỉa cơi đọt chăm sóc các chậu hoa.

Cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Theo anh Giàu, tháng 9-10 vừa rồi Sa Đéc bị ảnh hưởng ngập lụt do triều cường nên nhiều vườn kiểng bị thất thu. May mắn tổ hợp tác có đê bao, khi nước dâng cao mọi người chủ động bơm thoát nước sớm nên không thiệt hại.

Chỉ với 20.000 đồng/vé vào cổng, du khách thoả sức tạo dáng chụp ảnh với hàng nghìn chậu hoa khoe sắc rực rỡ. Mô hình của anh Giàu là một trong những điển hình nông dân sáng tạo khi vừa trồng vừa khai thác du lịch.