Làng hoa hút hàng trước Tết, người dân chỉ mong gỡ vốn sau bão lũ

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, nhiều vườn hoa tại làng Bình Lâm (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đã có khách đặt mua từ sớm, dù vậy, không khí tại đây không tất bật như mọi năm. Người trồng hoa đang phải đối mặt với nỗi lo lớn khi nhiều diện tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai cuối năm 2025.

Bão Kalmaegi (bão số 13) vào cuối năm 2025 đã tàn phá hàng nghìn chậu hoa cúc, làm gãy đổ, hư hỏng nặng nề. Nhiều hộ dân đã nhận tiền cọc từ thương lái nhưng không còn đủ hoa để giao, buộc phải hoàn trả tiền cọc.

Làng hoa cúc Bình Lâm (xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) hút hàng trước Tết nhưng người dân chỉ mong gỡ lại vốn vì bão lũ gây thiệt hại nặng nề (Ảnh: Doãn Công).

Tại làng hoa Bình Lâm, không ít hộ gần như trắng tay, thậm chí có hộ trồng hơn 1.400 chậu nhưng thiệt hại hơn một nửa, công sức nhiều tháng trời "đổ sông, đổ biển".

Ông Nguyễn Tấn Chín (45 tuổi, trú thôn Bình Lâm, xã Tuy Phước Đông) cho biết, Bình Lâm là vùng trồng cúc cảnh truyền thống của Gia Lai, nổi tiếng với các giống cúc đại đóa, cúc pha lê có sắc vàng đẹp, cây khỏe, lâu tàn, được thị trường ưa chuộng. Năm nay, giá bán mỗi chậu dao động từ 220.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng, tùy kích cỡ và chất lượng.

“Sau bão, nhiều vườn hoa chưa kịp phục hồi thì tiếp tục hứng chịu các đợt mưa lũ lịch sử, gây thiệt hại nặng nề, có hộ mất trắng. Riêng gia đình tôi bị thiệt hại gần 200 triệu đồng”, anh Chín chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Trực (60 tuổi, trú thôn Bình Lâm) cho biết thêm, tình trạng mất điện kéo dài sau bão đã gây khó khăn trong việc chăm sóc hoa.

“Hoa cúc đang vào giai đoạn phải thắp điện chiếu sáng ban đêm để điều chỉnh thời gian ra nụ, điện liên tục bị cắt. Không có điện, hoa đóng nụ sớm buộc phải ngắt bỏ, cây ra nhiều nhánh nhỏ, hoa không đạt như mong muốn nên giá cũng không cao”, ông Trực giải thích.

Ông Nguyễn Minh Trực (bên trái) đang thuê nhân công chăm sóc số chậu hoa cúc còn sót lại sau bão, lũ (Ảnh: Doãn Công).

Để cứu vườn hoa, nhiều hộ phải đầu tư máy phát điện với chi phí 6-8 triệu đồng, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện. “Năm nay hoa hiếm nhưng không vì thế mà giá tăng. Người mua Tết ai cũng muốn hoa đẹp nên dù bán được cũng chỉ mong hòa vốn”, ông Trực nói thêm.

Tương tự, ông Trần Văn Bình (60 tuổi, trú thôn Tú Thủy, xã Tuy Phước Bắc) cho biết, gia đình ông trồng hơn 1.000 chậu cúc nhưng khoảng 600 chậu đã bị hư hỏng do bão, lũ; số còn lại do mất điện kéo dài nên chất lượng hoa không đạt như kỳ vọng.

“Đợt bão làm mất điện cả nửa tháng, vừa khắc phục xong lũ ập tới. Những đợt mưa lũ trước nước chỉ ngập 50cm, nhưng năm nay nước ngập hơn, nhiều vườn hoa chết”, ông Bình nói.

Chi phí sản xuất năm nay tăng cao, từ giống, phân bón đến tiền điện, tiền mua máy phát điện, trong khi chất lượng hoa không đạt như mong muốn nên giá bán cũng không tăng.

Ông Trần Văn Bình trồng hơn 1.000 chậu cúc, nhưng bão lũ gây thiệt hại khoảng 600 chậu, gây thiệt hại lớn cho gia đình (Ảnh: Doãn Công).

“Gần 20 năm trồng hoa, chưa bao giờ bà con phải gánh chịu thiệt hại như năm nay. Cả năm chỉ trông chờ vụ hoa Tết, giờ cố gắng chăm sóc mong gỡ lại vốn, không lỗ là may lắm rồi”, ông Bình ngậm ngùi.

Ông Nguyễn Công Danh, Trưởng thôn Bình Lâm, xác nhận toàn thôn có khoảng 200 hộ trồng hoa Tết, nhưng các đợt bão, lũ cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng, khiến lượng hoa đưa ra thị trường dịp Tết năm nay giảm đáng kể.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ kiến nghị các cấp xem xét quy hoạch lại vùng trồng hoa theo hướng an toàn hơn, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để khôi phục sản xuất, duy trì làng nghề truyền thống gắn bó với đời sống người dân địa phương.