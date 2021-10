Nuôi cá "trời cho" và trồng lúa bò theo nước lũ, 9X thu nhập bạc tỷ

Dân trí Trên 10ha đất trồng 2 vụ lúa/năm, sau khi trừ chi phí, anh Nhân còn lời 250 triệu đồng. Khi chuyển qua nuôi cá linh, kết hợp nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa mùa, anh "bỏ túi" trên 1,5 tỷ đồng/năm.

Một vụ cá linh đã "ăn đứt" 2 vụ lúa…

Nông dân 9X Bùi Chí Nhân (25 tuổi, khóm 2, xã An Bình B, TP Hồ Ngự, Đồng Tháp) cho biết, thời gian qua dù áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật trên 10ha đất nông nghiệp nhưng lợi nhuận từ việc trồng 2 vụ lúa/năm chỉ kiếm lời khoảng 250 triệu đồng.

Việc trồng lúa như vậy, đất đai không ngơi nghỉ, bạc màu phải tăng lượng phân thuốc hóa học. Việc này, một mặt làm tăng chi phí đầu tư, mặt khác ảnh hưởng đến môi trường đất rất nhiều. Vì thế nhiều năm qua, anh Nhân luôn trăn trở muốn thay đổi phương thức trồng lúa theo kiểu thuận thiên.

Ông Dương Phú Xuân - Trưởng phòng Kinh tế TP Hồng Ngự cho biết mô hình nuôi cá linh non kết hợp nuôi tôm càng xanh toàn đực trên ruộng lúa của anh Bùi Chí Nhân là bước đi hoàn chỉnh các mô hình sinh kế mùa lũ cho người dân vùng đầu nguồn (Ảnh: Nguyễn Hành).

Nuôi cá linh non, tôm càng xanh trong ruộng lúa ở TP Hồng Ngự, Đồng Tháp

Sang năm 2021, từ giới thiệu của Phòng Kinh tế TP Hồng Ngự về mô hình nuôi cá linh non trên đồng ruộng, kết hợp nuôi tôm càng xanh toàn đực và trồng lúa mùa theo hướng sinh thái, anh Nhân thích thú và quyết định thực hiện mô hình này hồi tháng 6/2021.

Theo anh Nhân, sau khi thuê máy đào ao lắng và bờ bao xung quanh mảnh đất, anh Nhân bơm nước vào ruộng và thả 5 triệu bột cá linh xuống nuôi. Trong thời gian này, anh Nhân mua 80 - 100kg tôm càng xanh thả bên ao lắng.

Sau khoảng một tháng, cá linh ăn những tạp chất trên đồng ruộng, to bằng đầu đũa không ăn; lúc này, anh Nhân hạ nước trong ruộng thu hoạch hơn 2 tấn cá linh non, bán với giá 130.000 đồng/kg, thu 260 triệu đồng. Theo anh Nhân, chỉ riêng tiền bán cá linh non đã "ăn đứt" 2 vụ lúa.

Sau khi thu hoạch 2 tấn cá linh, anh Bùi Chí Nhân thả hơn 80kg tôm càng xanh toàn đực, dự kiến đến tháng 2 năm sau anh thu hoạch từ 5-6 tấn tôm sinh thái (Ảnh: Nguyễn Hành).

Sau khi thu hoạch cá linh xong (khoảng tháng 7), anh Nhân sạ lúa mùa (giống lúa sống tự nhiên và có đặc tính khi nước lũ dâng đến đâu, thân lúa mọc cao đến đó). Khi cây lúa được một tháng tuổi, anh Nhân bắt tôm từ ao nuôi thả vào ruộng. Tôm ăn tạp chất từ ruộng, lớn lên mà không cần thêm loại thức ăn nào.

Đến tháng 2/2022, anh Nhân thu hoạch lúa mùa và khoảng 5-6 tấn tôm càng xanh sinh thái. Nếu bán 5 tấn tôm với giá thấp nhất 150.000 đồng/kg, anh Nhân thu trên 750 triệu. Còn vụ lúa mùa năm nay do trồng thử nghiệm 3 loại giống, để chọn ra giống tốt nhất cho những vụ sau nên tỷ lệ lúa sinh trưởng và phát triển chưa đạt.

Mô hình thành công thu nhập 3,5 tỷ đồng

Ông Dương Phú Xuân - Trưởng phòng kinh tế TP Hồng Ngự cho biết, do vụ đầu tiên nên từ vụ sau sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thực tế. Chẳng hạn vụ năm sau, từ tháng 2 xuống giống lúa tím (lúa chất lượng cao) kết hợp nuôi tôm càng xanh, đến tháng 5 thu hoạch, ước đạt 42 tấn lúa và 5 - 6 tấn tôm. Nếu bán lúa với giá 10.000 đồng/kg và tôm khoảng 120.000 đồng/kg, tổng nguồn thu khoảng 1,1 tỷ đồng.

Từ tháng 5 đến tháng 8, nuôi 2 vụ cá linh non, dự kiến thu hoạch khoảng 8 tấn cá, với giá trên 130.000 đồng/kg, là có thể thu một tỷ đồng. Sau đó gieo sạ lúa mùa và nuôi tôm càng xanh.

Đến tháng 2 của năm sau, dự kiến thu hoạch khoảng 20 tấn lúa mùa, 5-6 tấn tôm càng xanh. Nếu bán lúa với giá bán 16.000 đồng/kg, tôm 150.000 đồng/kg, thu trên một tỷ đồng.

Theo anh Bùi Chí Nhân khi chuyển qua mô hình kết hợp này, cái khó là kinh nghiệm về giống cá, tôm, lúa ban đầu còn bỡ ngỡ nhưng nhờ có sự hỗ trợ kỹ thuật từ cán bộ Phòng Kinh tế TP Hồng Ngự giúp anh tự tin hơn (Ảnh: Nguyễn Hành).

Theo ông Xuân, kết thúc một vụ trồng lúa chất lượng cao với nuôi cá linh, tôm càng xanh "ôm" cây lúa mùa, lúa tím tổng thu nhập của anh Nhân trong vụ mùa năm sau trên 3,1 tỷ đồng. Tùy vào sản lượng lúa, cá linh, tôm và giá cả, nguồn thu có thể 3,5 tỷ đồng/năm.

Nếu trừ đi chi phí 50%, anh Nhân bỏ túi hơn 1,5 tỷ đồng/năm. Trong khi đó, nếu anh Nhân chỉ chuyên trồng 2 vụ lúa trên diện tích 10ha đất gia đình như trước đây, anh chỉ kiếm lời 250 triệu đồng/năm.

Ngoài nguồn thu từ cá linh, tôm, lúa nhiều sản vật trong đồng ruộng như: cua đồng, tép, cá mè vinh nhiều vô số kể. Riêng cua đồng anh Nhân đặt lọp bắt trên 500kg cua (Ảnh: Nguyễn Hành).

Sau khi kéo bán 2 tấn cá linh non, số cá linh còn sót lại còn rất nhiều. Khi cá gặp dòng nước mát, từng đàn bơi tới nhảy vọt lên khỏi mặt nước, rơi vào xuồng hàng chục ký cá tươi rói (Ảnh: Nguyễn Hành).

Ông Dương Phú Xuân - Trưởng phòng kinh tế TP Hồng Ngự cho biết thêm, nguồn lợi thủy sản tự nhiên đã cạn kiệt, tuy nhiên khi nước lũ về "mầm sống" các loại thủy sản nhiều vô số kể. Người dân chỉ cần mở ruộng cho nước lũ vào, sau 2-3 tháng thu hàng chục thậm chí hàng trăm tấn cá, cua, tép…tự nhiên.

Để giúp người dân vùng lũ đầu nguồn tăng thêm thu nhập, Phòng Kinh tế TP Hồng Ngự quy hoạch 480ha đất, vận động người dân trồng 2 vụ lúa, sau đó mở bờ bao cho nước lũ vào thực hiện mô hình nuôi thủy sản cộng đồng.

Nếu thực hiện thành công mô hình này, người dân vừa cho đất nghỉ ngơi, vừa có nguồn thu đáng kể từ cá đồng. Ngoài ra, mô hình còn góp phần làm nguồn lợi thủy sản nước ngọt vùng ĐBSCL thêm trù phú trong thời gian tới.

Nguyễn Hành