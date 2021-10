Người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn 200%

Dân trí Sau giãn cách xã hội, người lao động ở Đà Nẵng nộp sơ hồ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh, trong đó, nhân viên nhà hàng, khách sạn, du lịch chiếm tỷ lệ cao nhất.

Ngày 27/10, nhiều người lao động đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đang ngồi chờ đến lượt, anh Lê Tự Khương Điền (sinh năm 1985, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) cho biết, trước đây anh làm quản lý đường dây ở công ty điện lực. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, anh Điền đã nghỉ việc hơn 3 tháng nay.

"Hiện tôi vẫn chưa tìm được công việc mới nên đến đây làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp", anh Điền nói.

Người lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng (Ảnh: Khánh Hồng).

Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thu Hương (SN 1986, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) cũng đang ngồi chờ đến lượt mình. Chị Hương trước là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn thành phố. Giữa tháng 7, chị Hương xin nghỉ việc vì áp lực doanh số. Lần này chị Hương đến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng để làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3.

"Tôi được hưởng trợ cấp thất nghiệp gần 3 triệu đồng/tháng. Với mức hỗ trợ này cũng giúp tôi đỡ bớt khó khăn trong giai đoạn này", chị Hương chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng - cho biết, khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, trong tháng 8 chỉ có 349 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Sau giãn cách xã hội, tháng 9 có hơn 1.000 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng 172% so với tháng 8, giảm 46% so với trước dịch (tháng 4) và giảm 66% so tháng cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 10 có 1.253 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 230% so với tháng 8, giảm 34% so với trước dịch (tháng 4) và giảm 36% so tháng cùng kỳ năm trước.

Lao động ngành nhà hàng - khách sạn - du lịch nộp hồ sơ thất nghiệp nhiều nhất với gần 3.000 trường hợp, chiếm hơn 20%.

Từ đầu năm đến nay, có hơn 14.000 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 10, có hơn 1.200 người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (Ảnh: Khánh Hồng).

Lý giải nguyên nhân người lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng sau dịch và giảm so với năm ngoái, ông Thành cho hay, theo quy định hiện hành, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo 2 cách: nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm.

Khi thành phố thực hiện "ai ở đâu ở yên đó", người lao động gặp khó khăn trong việc gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Mặt khác, thành phần hồ sơ phải nộp có bản gốc quyết định nghỉ việc và sổ BHXH nên người lao động thường e ngại việc gửi qua bưu điện và có khuynh hướng nộp trực tiếp. Vì vậy, sau giãn cách xã hội, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng cao.

Năm 2021, số người lao động nộp hồ sơ giảm đi so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân là các doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp tại Đà Nẵng, nhìn chung mức độ ảnh hưởng của dịch Covid -19 không nặng như các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ (bao gồm cả đợt dịch lần thứ 4).

Do đó, số người nghỉ việc, mất việc trong khu vực sản xuất không tăng đột biến, vẫn duy trì ở mức bình thường như các năm trước.

Năm 2021, ngành du lịch dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, người lao động lại bị thất nghiệp nhưng phần lớn không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đã hưởng trợ cấp thất nghiệp trong năm 2020. Vì vậy, số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2021 giảm đi so với năm 2020.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có 13.787 người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền gần 268 tỷ đồng. Bình quân mức hưởng là 3,7 triệu/người/tháng và bình quân số tháng hưởng là 5,24 tháng/người.

