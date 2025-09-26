Nữ thợ may thêu “chui” logo hàng hiệu bỗng gây sốt, hãng tìm đến tặng quà

Liu cho biết anh từng dùng chiếc balô này hồi cấp II. Khi ấy, các bạn học cùng lớp của anh thường sử dụng những chiếc balô có thiết kế thể thao, đó đều là những chiếc balô đắt tiền của thương hiệu Nike.

Chiếc balô gây bão mạng của Liu (Ảnh: SCMP).

Liu cũng muốn có balô xịn giống các bạn nhưng điều kiện kinh tế của gia đình anh khi ấy không cho phép, nên mẹ của Liu - một nữ thợ may - đã tự tay thêu logo Nike với nhiều họa tiết hoa lá lên balô cho con.

Tình cờ tìm thấy lại chiếc balô năm xưa, Liu chia sẻ hình ảnh lên mạng. Không ngờ, bức ảnh chụp chiếc balô "phà ke" (làm nhái) nhận được 8,6 triệu lượt thích và hơn 500.000 lượt bình luận. Rất nhiều cư dân mạng cho biết họ ngưỡng mộ tay nghề thêu thùa của mẹ Liu.

Liu bên mẹ (Ảnh: SCMP).

Điều bất ngờ là tài khoản mạng xã hội chính thức của thương hiệu Nike tại Trung Quốc cũng phản hồi tại bài viết đăng tải của Liu: “Chiếc logo thêu tay rất đẹp. Chính tình yêu thương của mẹ khiến chúng ta có thêm động lực để làm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Chúng tôi mong nhận được thông tin từ bạn để có thể gửi tặng mẹ bạn một món quà”.