Công nhân “bỏ phố về quê”, nhà trọ trống đến 50% số phòng

Xu hướng “bỏ phố về quê”

Trao đổi tại hội nghị do Sở Nội vụ TPHCM tổ chức, ông Nguyễn Văn Hương, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội UBND phường Tam Bình (TPHCM), phản ánh tình trạng lao động các tỉnh “bỏ phố về quê” ngày càng nhiều.

Trên địa bàn phường Tam Bình có 2 khu công nghiệp là Linh Trung 2 và Bình Chiểu nên có lượng công nhân khá đông. Do đó, các ngành thương mại, dịch vụ phục vụ nhóm lao động nhập cư này góp phần không nhỏ vào kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, từ sau đại dịch Covid-19, lao động nhập cư từ các tỉnh có xu hướng trở về quê sinh sống, làm việc kéo theo nhiều hệ lụy như lực lượng lao động giảm sút, các ngành kinh tế, dịch vụ, thương mại phục vụ lực lượng này cũng giảm theo…

Theo ông Hương, tình hình này thể hiện rất rõ ở các khu trọ trên địa bàn. Hầu hết các nhà trọ dành cho công nhân vắng khách 20%-30, có nơi giảm đến 50%.

“Nếu nhà trọ nào mà phòng ốc không nâng cấp, không gần khu công nghiệp, chủ nhà trọ không chăm lo tốt cho người thuê thì khả năng ế rất cao”, ông Hương cho biết.

Nhiều khu trọ dành cho công nhân vắng khách thuê (Ảnh: Thúy Hường).

Ông Trần Hưng Đào, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Dĩ An (TPHCM), xác nhận tình trạng tương tự diễn ra trên địa bàn phường.

Dĩ An là phường đông dân nhất TPHCM với gần 230.000 dân, nếu tính cả số tạm trú thì gần 300.000 người. Trong đó số lượng công nhân rất đông vì trên địa bàn phường có đến 3 khu công nghiệp.

Từ lâu, chính quyền phường có các chương trình hỗ trợ công nhân rất tốt thông qua việc liên kết với doanh nghiệp, chủ nhà trọ, ban quản lý các khu công nghiệp…

Tuy nhiên, sau dịch Covid-19 rồi đến tình hình thế giới ảnh hưởng, đơn hàng của doanh nghiệp giảm, công nhân giảm việc, giảm thu nhập. Thậm chí, các chế độ phúc lợi dành cho công nhân như hỗ trợ tiền trọ, tiền giữ con… cũng giảm nên chất lượng đời sống của người lao động đi xuống, phát sinh việc nhiều người bỏ phố trở lại quê.

Giảm lao động nhập cư là xu hướng tất yếu

Vị cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Dĩ An nhận định, một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng trên là hiện các tỉnh xây dựng nhiều nhà máy, việc làm ở quê dễ kiếm hơn nên ngày càng có nhiều người rời TPHCM về lại quê sinh sống, vừa giảm bớt chi tiêu vừa được làm việc gần nhà.

Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội UBND phường Tam Bình Nguyễn Văn Hương thì lý giải, mật độ dân cư tại thành phố quá cao, áp lực tìm kiếm nơi học cho con cái của lao động nhập cư rất lớn. Thực tế, công nhân rất khó tìm được trường lớp phù hợp với nơi ở, nơi làm việc và lịch làm việc thường xuyên có tăng ca.

Ông lấy ví dụ ở phường mình có 6 trường, cơ sở vật chất đều hạn chế, chỉ 1 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thì lại xây quá gần trạm điện, ở cấp 1 và cấp 2 thì sĩ số trung bình đều hơn 50 học sinh/lớp…

Chi phí cuộc sống cao và khó tìm chỗ học cho con là 2 vấn đề lớn khiến lao động nhập cư rời thành phố (Ảnh minh họa: Nguyễn Vy).

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, đánh giá thực tế trường lớp và chính sách hiện nay của thành phố hiện nay chưa đảm bảo giữ chân người lao động nhập cư.

Bà nói: “Công nhân làm ở đây mà phải gửi con về quê để học nên không an tâm. Làm sao để con công nhân phải được cùng ở, cùng sống với bố mẹ, thiết chế xã hội đồng bộ thì người lao động mới toàn tâm làm việc, đời sống đảm bảo hơn”.

Tuy nhiên, theo Sở Nội vụ TPHCM, việc lao động nhập cư giảm là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Xu hướng này mang đến nhiều thách thức trước mắt cho thành phố nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều cơ hội lâu dài.

Thách thức là xu hướng này dẫn đến sự thiếu hụt lao động phổ thông ở một số ngành thâm dụng lao động. Tình hình này buộc doanh nghiệp phải tăng chi phí để giữ chân nhân lực.

Cơ hội lâu dài là thành phố sẽ giảm được áp lực lên hạ tầng xã hội trong các lĩnh vực như giao thông, y tế, giáo dục...

Đồng thời, đây cũng là động lực để doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất, phù hợp với định hướng chuyển đổi mô hình kinh tế của thành phố.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, quá trình chuyển đổi kinh tế của thành phố sẽ định hình lại cơ cấu lao động nhập cư trong tương lai, tăng lao động trình độ cao ở các ngành công nghệ và giảm lao động chuyên môn thấp ở các ngành thâm dụng.

Với chức năng là cơ quan quản lý lao động, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu thành phố tập trung vào các giải pháp chiến lược, ban hành các chính sách đột phá để thu hút, giữ chân nhân tài trong các ngành nghề mà thành phố định hướng phát triển ở lại cống hiến.