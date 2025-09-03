Công nhân lau kính bắt gặp nữ gia chủ ngủ khỏa thân, công ty bị kiện

Mới đây, dư luận tại Trung Quốc xôn xao về sự việc một công ty quản lý bất động sản bị kiện vì 2 công nhân vệ sinh cửa kính ở mặt ngoài tòa nhà bắt gặp nữ gia chủ của một căn hộ đang ngủ khỏa thân.

Theo đó, anh Cheng và vợ hiện sống tại Port Apartment, một khu nhà ở cao cấp tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Họ thuê căn hộ tại đây với giá 10.000 NDT (tương đương với khoảng 36,9 triệu đồng).

Công nhân vệ sinh cửa sổ khiến công ty bị kiện vì lỡ thấy cảnh gia chủ khỏa thân (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Sáng 25/4, khi Cheng đang làm việc trong phòng khách thì vợ anh nằm trong phòng ngủ. Đột nhiên, anh nghe tiếng vợ hét lên nên đã vội vã chạy vào.

“Tôi đến kiểm tra thì thấy vợ tôi đang ngủ khỏa thân. Hai công nhân đang lau cửa sổ nhà chúng thì tôi cứ trố mắt nhìn cô ấy”, Cheng kể.

Anh cho biết, thông thường, vợ chồng anh có thói quen ngủ không mặc quần áo. Lúc sự việc xảy ra, rèm cửa không được kéo kín và đèn trong phòng vẫn sáng. Và lần này, vợ anh cho hay cô bị đánh thức bởi tiếng động từ 2 công nhân nói trên.

Vợ chồng Cheng cho rằng đây là lỗi của công ty quản lý bất động sản, vì đã không thông báo cho họ biết thời gian chính xác công nhân lau cửa kính sẽ có mặt, làm việc ở bên ngoài căn hộ của họ.

“Họ chỉ nói với chúng tôi rằng việc lau kính sẽ được thực hiện vào ban ngày, từ ngày 21/4 đến ngày 30/4. Chúng tôi không thể không mở rèm trong suốt 10 ngày nên đã thúc giục họ tận 2 lần rằng hãy báo trước nếu công nhân sắp đến gần căn hộ của chúng tôi. Tuy nhiên, họ đã quên mất điều đó”, Cheng kể.

Sau sự việc này, Cheng cho biết vợ anh luôn trong trạng thái buồn chán và được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, lo âu. Vợ chồng Cheng mong muốn công ty quản lý bất động sản xin lỗi công khai, kèm theo một khoản bồi thường hợp lý. Song yêu cầu này đã bị từ chối.

“Họ chỉ cử nhân viên mang theo một giỏ hoa quả đến nhà chúng tôi để xin lỗi. Còn về nỗi đau tinh thần của vợ tôi, họ chẳng hề quan tâm”, anh nói.

Khi vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, công ty quản lý bất động sản đồng ý giảm tiền thuê xuống còn 600 NDT/tháng (hơn 22 triệu đồng), với điều kiện vợ chồng Cheng gia hạn hợp đồng.