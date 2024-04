Nữ công nhân sập bẫy "chơi game hộ", mất trắng 5 năm tích góp ở Đài Loan

Chiếc bẫy ngọt ngào

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa tiếp nhận trình báo của chị Trịnh Minh Tâm (tên nhân vật đã được thay đổi, 32 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Trước đó, sau biến cố hôn nhân, chị Tâm sang Đài Loan (Trung Quốc) làm công nhân. Sau 5 năm làm việc cật lực, người phụ nữ này tích lũy được 500 triệu đồng.

Hồi tháng 2 vừa qua, thông qua ứng dụng mạng xã hội, chị Tâm quen một người đàn ông tên là Quyền Long. Theo giới thiệu, anh ta năm nay 42 tuổi, đã li hôn, hiện làm việc tại một công ty truyền thông ở Hà Đông, Hà Nội. Quá trình trò chuyện, Long tỏ ý nghiêm túc tìm một người bạn đời. Nghĩ tới hoàn cảnh của mình, chị Tâm cũng muốn cho bản thân một cơ hội sau khi trở về từ nước ngoài.

Chị Tâm được dụ dỗ tham gia game online với tỉ lệ thắng 100% theo thời điểm được báo trước (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Quen biết khoảng 3 tuần, người đàn ông tên Long cho biết sẽ sang Ma Cao công tác do công ty anh ta và một casino bên này có hợp tác trong kinh doanh trò chơi trực tuyến.

Vài ngày sau, Long nói với chị Tâm, do công ty kinh doanh trong lĩnh vực game online, anh ta là người trực tiếp cài phần mềm này nên biết một số ngày tỉ lệ thắng cược trong trò chơi lên tới 100%. Long là người của công ty không chơi được nên nhờ chị Tâm sử dụng điện thoại đăng nhập vào tài khoản chơi hộ.

Lúc đầu chị Tâm từ chối nhưng khi được Long thuyết phục, hướng dẫn nên nhận lời. Sau khi hướng dẫn chị Tâm thao tác trên trò chơi, người này nhờ chị chuyển số tiền trong tài khoản game vào tài khoản ngân hàng của mình. Mỗi lần giao dịch thành công, Long đều chụp màn hình tin nhắn nhận tiền gửi chị Tâm.

Trò chơi giả, mất tiền thật

Mấy ngày sau, Long nói chị Tâm lập tài khoản game, khẳng định chơi thật, tiền nhận được thật, giá trị tiền nhận được rất cao. Những thông tin này chị Tâm cũng chứng kiến khi chơi hộ Long nên tin tưởng làm theo.

"Theo hướng dẫn của Long, lần đầu tiên tôi nạp 50 triệu đồng vào tài khoản trong game, tiền lãi và thưởng thu về 60 triệu đồng. Lần thứ 2, nộp 100 triệu đồng, nhận về 120 triệu đồng. Mỗi lần nạp tiền hay rút tiền, tài khoản trong game đều thay đổi tương ứng với số tiền rút đi hoặc nhận về trong tài khoản ngân hàng của tôi", chị Tâm thuật lại.

Người đàn ông tên Long bảo chị tiếp tục chơi nhưng không rút tiền ra để nhận thưởng và hưởng mức lãi suất 2%/ngày, yêu cầu số tiền nộp lần sau phải cao hơn số tiền nộp lần trước. Vì lãi cao nên giới hạn mỗi ngày chị Tâm chỉ được chơi 2 lần.

Chị Tâm liên tục nạp tiền vào tài khoản game và vui sướng khi thấy số tiền báo lãi tăng cao. Sau khi chị này nộp 500 triệu đồng, Long thông báo, số tiền quy đổi từ game và tiền thưởng, tiền lãi của chị gần 3 tỷ đồng.

Vì có kế hoạch về nước nên chị Tâm quyết định rút tiền từ tài khoản game. Tuy nhiên, sau 23 tiếng kể từ khi đặt lệnh chuyển tiền, chị vẫn không thấy tiền về tài khoản của mình.

Thúc giục nhân viên chăm sóc khách hàng theo số điện thoại trên website của game, chị Tâm nhận được thông tin vì tiền lãi và thưởng cao hơn tiền gốc nên phải chịu 25%. Casino sẽ chịu 10% thuế, số tiền thuế Tâm phải thanh toán cho hệ thống 330 triệu đồng.

Vì toàn bộ tiền đã nạp vào game, không còn khả năng nạp tiền thuế, chị Tâm nói với Long. Người này nói tài khoản game của anh ta quy đổi là hơn 4 tỷ đồng, nếu rút phải mất khoảng 600 triệu đồng tiền thuế. Do vậy, Long sẽ cùng "gánh" để chị Tâm rút tiền ra trước, sau đó rút tiền của anh ta.

"Long nói thế nhưng không giúp tôi tiền để nộp mà cứ thúc giục tôi vay tiền để đóng thuế. Hệ thống yêu cầu trong vòng 72 tiếng phải nộp đủ thuế, nếu không nộp đủ mỗi ngày sẽ bị trừ 20% trong tổng số tiền hiện có trong tài khoản. Tôi sợ chậm nộp thuế 5 ngày thì bị trừ sạch tiền trong tài khoản nhưng không biết vay ở đâu ra số tiền lớn như thế để đóng thuế", chị Tâm kể.

Lúc này, chị Tâm lờ mờ đoán mình sập bẫy một hệ thống lừa đảo tinh vi nên gọi điện cho Long để hỏi. Người đàn ông này khẳng định không có lừa đảo ở đây và tiếp tục thúc giục chị vay mượn để giải quyết vấn đề thuế, bởi anh ta sắp về nước, lúc đó không có ai ở Ma cao để hỗ trợ chị Tâm.

"Tôi vay tiền nhưng không vay được, nhắn tin cho Long thì anh ta vẫn đọc nhưng không trả lời. Tôi ngẫm nghĩ, xem lại hình ảnh vé máy bay anh ta gửi lúc trước mới phát hiện có nhiều dấu hiệu cắt ghép chữ trên vé, những lần gọi điện qua messenger thì miệng và tiếng của anh ta không khớp nhau. Lúc này tôi mới khẳng định bản thân bị lừa", chị Tâm trình bày.

Cay đắng vì mất trắng số tiền sau 5 năm làm việc cật lực của nước ngoài, cũng không biết cầu cứu ai, chị Tâm vay bạn bè tiền mua vé máy bay về Việt Nam và đến công an trình báo.