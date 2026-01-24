Niềm vui nơi người dân nín thở mong trời lạnh giá

Những ngày cận Tết, dù thời tiết lạnh giá, vợ chồng anh Lê Văn Quân (SN 1988, trú tại làng hoa Đông Cương, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) vẫn ra cánh đồng hoa của gia đình làm việc từ sớm. Theo anh Quân, thời tiết lạnh giá những ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi để hơn 5 vạn cây hoa cúc của gia đình phát triển tốt, không bị nở sớm trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Anh Quân cho biết đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng hoa tại làng hoa Đông Cương và nghề này phụ thuộc rất lớn vào yếu tố thời tiết. “Thời tiết càng lạnh chúng tôi càng thích. Đặc biệt vào dịp cận Tết, nếu trời nắng, hoa sẽ nở sớm, nguy cơ mất mùa rất cao”, anh Quân nói.

Theo chủ vườn hoa, năm nay giá hoa cao hơn so với mọi năm. Dự kiến, với 5 vạn gốc hoa cúc, vợ chồng anh sẽ thu về khoảng 100 triệu đồng trong vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Làng hoa Đông Cương những ngày này không khí rộn ràng, tấp nập. Trên cánh đồng hoa, người dân nơi đây đang hối hả thúc cho vụ hoa Tết.

Để hoa không nở sớm trước Tết, nhà vườn lồng túi để bọc, bó nụ hoa.

Ngoài cúc, người dân ở làng Đông Cương còn trồng nhiều loại khác như hồng, ly. Bà Lê Thị Hiền (SN 1971) mừng vì năm nay hoa bán được giá cao. Bà ước tính 9 sào hoa sẽ có thu nhập khoảng 60 triệu đồng trong vụ Tết.

Theo thống kê, làng hoa Đông Cương hiện có tổng diện tích gần 100ha. Việc trồng hoa ở Đông Cương từ lâu đã là nghề truyền thống, giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định, đều đặn quanh năm, với mức thu nhập 300-400 triệu đồng/ha/năm.

Tương tự, làng quất cảnh xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa những ngày này cũng tấp nập không khí mua bán. Dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhưng các vườn trồng quất đã nô nức người đến mua.

Ông Vũ Trọng Tiến (xã Hợp Tiến) cho biết năm nay gia đình ông trồng hơn 500 gốc quất phục vụ dịp Tết. Chưa đến Tết nhưng đã có hơn 300 gốc được người dân đặt hàng.

Người dân xã Hợp Tiến cho biết nghề trồng quất phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Trời nắng kéo dài dễ khiến quả mau chín. Do đó, người làm nghề luôn mong đợi những trận rét đậm đổ bộ trước Tết để "hãm" quất đúng độ, chín vừa dịp Tết.

Còn hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều khách đã đến vườn rinh quất về chơi.