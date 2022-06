Những "ninja" nướng cá cả ngày giữa nắng nóng 40 độ, bán "mát tay"

Những ngày này, nhiệt độ tại Hà Tĩnh phổ biến từ 38-40 độ C. Giữa thời tiết nắng nóng, các bếp than nướng cá vỉa hè dọc đường tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà vẫn đỏ lửa để phục vụ khách hàng.

Những người làm công việc này chủ yếu là phụ nữ địa phương. Có thâm niên làm nghề hàng chục năm, bà Vương Thị Loan (59 tuổi) kể, bất kể mùa đông hay ngày hè nóng bức, bếp cá của gia đình bà vẫn hoạt động từ 8-19h hàng ngày.

Bếp nướng cá của những phụ nữ nằm bên vỉa hè tỉnh lộ 9, dưới chân cầu Hộ Độ.

Mùa này, công việc của bà Loan vất vả hơn. Một ngày làm việc của bà bắt đầu từ sáng tinh mơ, đến cảng gần đó chọn các loại cá tươi và to như cá nục, cá chim, cá đối về. Loại được nhập nhiều và được khách hàng lựa chọn hơn là cá nục. Sau khi làm sạch ruột, sơ chế và để ráo nước, cá sẽ được bà cho lên bếp than hồng nướng.

Bên cạnh bà Loan lúc nào cũng có 2 chiếc quạt hoạt động liên tục, một chiếc thổi than, chiếc còn lại giúp bà làm mát cơ thể giữa cái nắng từ bếp than giữa trời nắng nóng đến 40 độ C.

Những vị khách đến mua cá phải đứng từ xa vì không chịu được độ nóng từ bếp lò tỏa ra.

"Còn với chúng tôi, công việc này là tất yếu, mưu sinh hàng ngày nên quen rồi. Nắng nóng khiến công việc những ngày này tốn sức hơn nhưng mang lại cho chúng tôi nhiều niềm vui và thu nhập ổn định", bà Loan chia sẻ.

Mỗi ngày, người phụ nữ này bán được khoảng 200-300 con cá, mỗi con giá 30.000-40.000 đồng, tùy loại to nhỏ. Trừ chi phí như than, điện, bà Loan lãi được 200.000-300.000 đồng.

Ở vỉa hè đối diện, bà Trương Thị Thuận (51 tuổi) cũng miệt mài, tỉ mẩn với từng công đoạn của việc nướng cá. Vì trời nóng bức, bà Thuận mặc nhiều áo và bịt kín mặt như "ninja", chỉ hở đôi mắt.

"Chúng tôi không đi làm ăn xa thì gắn bó với nghề này. Công việc vất vả, nóng bức, tiền lãi chỉ vài ba trăm nghìn mỗi ngày nhưng thu nhập ổn định", bà Thuận nói.

Ngoài bà Loan, bà Thuận, nhiều phụ nữ tại Hộ Độ cũng làm công việc này trong suốt hàng chục năm qua. Làng nướng cá bằng than quạt tay nơi đây khá nổi tiếng và đắt khách, giúp họ có thu nhập, đủ trang trải cuộc sống.

Một số hình ảnh về nghề nướng cá giữa thời tiết nắng nóng 40 độ C:

Bếp than nướng cá ở Hộ Độ đỏ lửa không kể mùa đông hay ngày hè nóng bức.

Ngày hè, công việc nướng cá bằng than quạt tay của những người phụ nữ vất vả hơn.

Loại cá được nhiều khách hàng ưa chuộng là cá nục.

Chiếc quạt đặt sau lưng người nướng cá hoạt động liên tục để giúp xua bớt hơi nóng bốc lên từ lò than.

Mùa này, bà Thuận phải bịt kín mặt như "ninja".

Bà Loan là người có thâm niên làm nghề nướng cá hàng chục năm tại Hộ Độ.

Làng nghề nướng cá bằng than quạt tay tại Hộ Độ nức tiếng trong vùng.

Khi có khách mua, cá được người bán gói vào giấy báo cũ.

Nhiều người xếp hàng mua cá nướng.