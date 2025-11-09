Tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ năm 2026?

Tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng theo lộ trình (Ảnh minh họa: Gia Bảo).

Tuổi nghỉ hưu là thời điểm mà người lao động tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện để nghỉ việc và hưởng lương hưu hằng tháng. Tuổi nghỉ hưu của người lao động được quy định tại Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019. Theo đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình.

Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ.

Sau năm 2021, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình tăng tuổi hưu kéo dài cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Như vậy, theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu trên, tuổi nghỉ hưu trong năm 2026 của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ là 57 tuổi.

Cụ thể lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu như sau:

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tuổi nghỉ hưu của người lao động có thể thấp hơn tuổi nghỉ hưu quy định trên từ 5 đến 10 năm. Những trường hợp này được quy định tại Điều 64 và Điều 65 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Cụ thể các trường hợp nghỉ hưu sớm như sau:

Người lao động có thể tra cứu thời điểm hưởng lương hưu trong năm 2026 tương ứng với ngày sinh trong bảng sau: