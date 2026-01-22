Những khoản tiền lao động nhận được dịp Tết Nguyên đán 2026

Tiền thưởng

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Căn cứ quy định trên, thưởng Tết là số tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động. Tuy nhiên, nhiều năm qua, các doanh nghiệp luôn bố trí khoản thưởng dịp cuối năm để động viên, giữ chân người lao động tiếp tục gắn bó với đơn vị của mình.

Ngoài tiền mặt, doanh nghiệp có thể thưởng Tết cho người lao động bằng tài sản, hiện vật hoặc bằng các hình thức khác.

Nhiều doanh nghiệp bố trí khoản thưởng Tết cho người lao động (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Từ báo cáo của 3.802 doanh nghiệp với gần 700.000 công nhân, lao động, Sở Nội vụ TPHCM cho biết, mức thưởng cao nhất thuộc doanh nghiệp ngành điện tử - công nghệ thông tin; chế biến thực phẩm; phát triển phần mềm; kinh doanh bất động sản... Các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ, các doanh nghiệp sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

Điều này thể hiện rõ qua mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chạm mức hơn 1,1 tỷ đồng. Kế đến, có người lao động trong loại hình doanh nghiệp này thưởng Tết Nguyên đán lên đến hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong khi đó với hơn 3.182 doanh nghiệp báo cáo, Sở Nội vụ Hà Nội ghi nhận mức lương cao nhất và thưởng lớn nhất thuộc về doanh nghiệp dân doanh. Mức lương cao nhất là 230 triệu đồng/tháng, đồng thời mức thưởng Tết cao nhất là hơn 614 triệu đồng/người.

Ngoài tiền thưởng Tết cho người lao động, nhiều doanh nghiệp có nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực cho người lao động như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón (hoặc hỗ trợ tiền tàu xe, tặng vé xe).

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch tổ chức tất niên và thăm hỏi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức đón Tết cho người lao động chưa có điều kiện về quê trong dịp này.

Tiền lương làm thêm giờ

Do nhu cầu công việc, có thể doanh nghiệp chủ động đề nghị người lao động đi làm vào ngày Tết Nguyên đán. Trường hợp này sẽ được tính là làm thêm giờ.

Theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019, người lao động chỉ phải đi làm vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán nếu bản thân họ đồng ý. Khi đồng ý đi làm người lao động sẽ được tính lương làm thêm theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể làm việc vào ban ngày của Tết Nguyên đán được tính thêm 300% lương của ngày làm việc bình thường. Bên cạnh đó, làm việc vào ban đêm của ngày Tết Nguyên đán được tính thêm 390% lương của ngày làm việc bình thường.

Hỗ trợ của công đoàn

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

Cụ thể, công đoàn sẽ thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị (trong các khu công nghiệp, khu chế xuất) có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Chuyến xe mùa xuân đã giúp những người khó khăn hoàn thành ước mơ trở về sum vầy bên gia đình dịp Tết (Ảnh: Xuân Trường).

Mức hỗ trợ dự kiến là 1,3 triệu đồng/người, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng là quà hiện vật. Kinh phí thực hiện được chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

Bên cạnh đó, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ được tổ chức trực tiếp nhằm cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá “0 đồng”, giảm giá, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tặng quà, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, thay dầu xe máy miễn phí... cho đoàn viên, người lao động.

Triển khai nội dung này, Công đoàn Y tế cũng sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người với trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, ốm đau nằm viện dài ngày đang điều trị tại bệnh viện, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng.

Trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam quyết định trên cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1411/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chỉ tiêu trong các cơ quan Công đoàn. Những trường hợp này có mức chăm lo tối đa 2 triệu đồng/người.