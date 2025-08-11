28 doanh nghiệp được vinh danh vì chăm lo tốt đời sống người lao động
(Dân trí) - 28 doanh nghiệp được vinh danh vì nỗ lực chăm lo đời sống người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững.
Chiều 11/8, tại trụ sở Báo Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025. Dự kiến năm nay có 28 doanh nghiệp sẽ được vinh danh.
Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng, lương đủ sống là yếu tố then chốt để cải thiện đời sống công nhân, song không chỉ dừng ở mức thu nhập.
"Ngoài lương, điều kiện vật chất và tinh thần cũng rất quan trọng. Tổng Liên đoàn đã kiến nghị Chính phủ công bố mức lương đủ sống, làm căn cứ xây dựng chính sách", bà Xương nói.
Bà cho biết, chương trình tôn vinh doanh nghiệp nhằm lan tỏa thông điệp: người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, là chủ thể của những sáng kiến, sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực. Công đoàn cơ sở có vai trò quan trọng trong thúc đẩy chính sách chăm lo cho người lao động, thông qua việc nắm bắt nhu cầu, đưa vào thỏa ước lao động tập thể và hướng tới mục tiêu lợi ích hài hòa.
Ở góc độ đại diện chủ sử dụng lao động, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, khẳng định chưa bao giờ người sử dụng lao động quan tâm đến công nhân như hiện nay, bởi họ nhận thức rõ đây là nguồn lực vô giá.
"Người lao động giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sản phẩm tốt, lợi nhuận cao hơn. Từ đó, doanh nghiệp lại có điều kiện chăm lo nhiều hơn cho họ", ông Phòng chia sẻ.
Theo ông Phòng, chính lực lượng lao động sẽ cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất thông qua các phong trào thi đua, góp phần duy trì việc làm chất lượng và đời sống ổn định.
Theo ông Mạnh, May 10 thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, hỗ trợ công nhân khó khăn, quan tâm đến lao động nữ - lực lượng chiếm tỷ lệ lớn trong doanh nghiệp.
Từ năm 2014 đến nay, chương trình "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" đã vinh danh 578 lượt doanh nghiệp và tặng bằng khen của các cơ quan, tổ chức tới 236 lượt doanh nghiệp. Đặc biệt, có 20 doanh nghiệp vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng.
Năm 2025, có 28 doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh, bao gồm:
1. Công ty CP Cảng Đà Nẵng.
2. Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt.
3. Công ty CP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2.
4. Công ty CP Giải pháp kỹ thuật Ý Tưởng.
5. Công ty CP Hữu nghị quốc tế.
6. Công ty CP Lương thực thực phẩm Safoco.
7. Công ty CP Phân bón dầu khí Cà Mau.
8. Công ty CP Prime Tiền Phong.
9. Công ty CP Quốc tế Phong Phú.
10. Công ty CP Sản xuất hàng thể thao (Tân Đệ).
11. Công ty CP Tập đoàn Intimex.
12. Công ty CP Tập đoàn Phú Thái Holdings.
13. Công ty CP Tiên Hưng.
14. Công ty CP Tổng công ty thương mại Quảng Trị.
15. Công ty CP Xây lắp Thành An 96.
16. Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế DOMESCO.
17. Công ty TNHH Luxshare - ICT (Vân Trung).
18. Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
19. Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác 11 (Nhà máy Z111), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
20. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT).
21. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam.
22. Công ty TNHH Yokoi Mould Việt Nam.
23. Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ.
24. Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.
25. Tổng công ty May 10.
26. Tổng công ty May Hưng Yên.
27. Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải.
28. Tổng công ty Viễn thông MobiFone.