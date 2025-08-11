28 doanh nghiệp được vinh danh vì chăm lo tốt đời sống người lao động

Chiều 11/8, tại trụ sở Báo Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025. Dự kiến năm nay có 28 doanh nghiệp sẽ được vinh danh.

Toàn cảnh họp báo công bố Giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho rằng, lương đủ sống là yếu tố then chốt để cải thiện đời sống công nhân, song không chỉ dừng ở mức thu nhập.

"Ngoài lương, điều kiện vật chất và tinh thần cũng rất quan trọng. Tổng Liên đoàn đã kiến nghị Chính phủ công bố mức lương đủ sống, làm căn cứ xây dựng chính sách", bà Xương nói.

Bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ảnh: Hải Nguyễn).

Bà cho biết, chương trình tôn vinh doanh nghiệp nhằm lan tỏa thông điệp: người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp, là chủ thể của những sáng kiến, sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực. Công đoàn cơ sở có vai trò quan trọng trong thúc đẩy chính sách chăm lo cho người lao động, thông qua việc nắm bắt nhu cầu, đưa vào thỏa ước lao động tập thể và hướng tới mục tiêu lợi ích hài hòa.

Ở góc độ đại diện chủ sử dụng lao động, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, khẳng định chưa bao giờ người sử dụng lao động quan tâm đến công nhân như hiện nay, bởi họ nhận thức rõ đây là nguồn lực vô giá.

"Người lao động giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra sản phẩm tốt, lợi nhuận cao hơn. Từ đó, doanh nghiệp lại có điều kiện chăm lo nhiều hơn cho họ", ông Phòng chia sẻ.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Ảnh: Hải Nguyễn).

Theo ông Phòng, chính lực lượng lao động sẽ cùng doanh nghiệp nâng cao năng suất thông qua các phong trào thi đua, góp phần duy trì việc làm chất lượng và đời sống ổn định.

Theo ông Mạnh, May 10 thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, hỗ trợ công nhân khó khăn, quan tâm đến lao động nữ - lực lượng chiếm tỷ lệ lớn trong doanh nghiệp.