Nhóm lao động có thể được hỗ trợ đào tạo nghề, tối đa 28 triệu đồng

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm có 1 chương về hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên. Dự thảo do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Theo đó, người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật số 74/2025/QH15 được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng.

Nhóm này gồm 3 đối tượng cụ thể: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại khu kinh tế - quốc phòng.

Nhóm lao động trên dự kiến được hưởng 3 chế độ hỗ trợ.

Thứ nhất, người lao động được hỗ trợ đào tạo theo mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo. Trong đó, lao động ở nông thôn mức hỗ trợ tối đa 4 triệu đồng/người/khoá học.

Bên cạnh đó, người lao động là thanh niên, tổng mức hỗ trợ không vượt quá 12 tháng tiền lương cơ sở. Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay, thì tổng mức hỗ trợ cho nhóm này không quá 28 triệu đồng.

Thứ hai, người lao động còn được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo là 50.000 đồng/người/ngày.

Thứ ba là hỗ trợ tiền đi lại cho người lao động từ nơi cư trú hợp pháp đến địa điểm đào tạo theo định mức như sau: 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên.

Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng của ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác, UBND cấp tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cao hơn.

Liên quan đến điều kiện hưởng hỗ trợ, dự thảo nghị định nêu, người lao động ở khu vực nông thôn được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, người lao động là thanh niên thuộc đối tượng hỗ trợ quy định được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng khi có nhu cầu đào tạo trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hoặc hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội hoặc hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.

Nhóm này cần đáp ứng điều kiện chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hoặc hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội hoặc hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.