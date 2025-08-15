Nhiều doanh nghiệp có dự án nghìn tỷ nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Ngày 15/8, thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đà Nẵng, cơ quan này đã công bố danh sách 463 đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)… với tổng số tiền nợ hơn 196 tỷ đồng tính đến hết tháng 7.

Nhiều đơn vị nợ tiền BHXH là những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, sản xuất công nghiệp. Theo BHXH thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn người lao động.

Ngành chức năng đối thoại với công nhân Công ty TNHH May Minh Hoàng II liên quan đến nợ BHXH, BHYT… (Ảnh: Công Bính).

Một số doanh nghiệp nợ BHXH nhiều nhất, theo thống kê có tên Công ty TNHH May Minh Hoàng II nợ hơn 10,3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần gạch men Anh Em nợ hơn 7,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Mỹ Phát nợ hơn 3 tỷ đồng...

Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, du lịch có dự án nghìn tỷ cũng nợ BHXH nhiều tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An nợ hơn 10,3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal Capital nợ gần 9 tỷ đồng, Công ty Cổ phần khách sạn Wafaifo Quảng Nam nợ hơn 3,4 tỷ đồng;

Theo BHXH thành phố Đà Nẵng, số nợ này bao gồm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN… và tiền lãi chậm đóng.

Một số doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài nhiều năm, như Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng, đến tháng 7 đã nợ lên đến hơn 14,2 tỷ đồng (hơn 104 tháng chậm đóng); Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5, nợ gần 9,8 tỷ đồng; Công ty TNHH Empire Hospitality (dự án Cocobay) nợ hơn 9,1 tỷ đồng và từng bị cưỡng chế tài khoản vì chậm nộp thuế.

Điều đáng nói, nhiều doanh nghiệp tuy chỉ có vài lao động đóng bảo hiểm nhưng vẫn nợ số tiền lớn, như Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 507 tại Đà Nẵng, nợ gần 1,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Hải Vân nợ hơn 1,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thiên Tân nợ gần 100 tháng BHXH.

Cuối tháng 7, BHXH thành phố Đà Nẵng cũng công bố loạt đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài.

Dẫn đầu danh sách nợ BHXH là Công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng. Doanh nghiệp này có tổng cộng 16 lao động, nhưng đã chậm đóng đến hơn 104 tháng với số tiền nợ BHXH hơn 12,5 tỷ đồng.

Kế đến là Công ty Cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5 (phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) với số tiền nợ 12 tỷ đồng.

Trong danh sách nợ BHXH nhiều và kéo dài có tên đình đám là Công ty TNHH Empire Hospitality, với dự án Cocobay. Công ty này nợ số tiền hơn 9,1 tỷ đồng,

Đáng chú ý, tháng 2/2022, doanh nghiệp này cũng đã bị Cục thuế Đà Nẵng ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản do chậm nộp thuế quá 90 ngày.