Nhiều công ty lớn ở Đồng Nai cắt giảm hàng nghìn lao động

Công nhân dệt may ở Đồng Nai và nhiều tỉnh thành phía Nam buộc phải cắt giảm nhân sự vì thiếu đơn hàng.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm, hơn 40.000 lượt người đã được giải quyết việc làm, đạt khoảng 50% kế hoạch năm. Tuy vậy, tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) giảm mạnh so với cuối năm 2022 (khoảng 38.750 người). Hiện toàn tỉnh chỉ còn 769.000 lao động tham gia BHXH.

Nguyên nhân do các đơn vị thiếu đơn hàng, gặp khó khăn trong sản xuất nên phải cho lao động ngưng việc, nghỉ việc. Một số doanh nghiệp có số lượng lớn lao động giảm tham gia BHXH Công ty TNHH Pousung Việt Nam (giảm 1.120 lao động), Công ty TNHH Đồ Mộc Chien Việt Nam (giảm 1.023 lao động), Công ty TNHH TKG Taekwang MTC Vina (giảm 799 lao động)…

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của 28.905 lao động (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2022); trong đó ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 26.246 người (giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số tiền hơn 821 tỷ đồng (tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2022).

Theo số liệu của BHXH Đồng Nai, tính đến hết tháng 5, hơn 850.000 lao động đã được giải quyết các chế độ BHXH, BHTN với số tiền 5.489 tỷ đồng. Trong đó, chi giải quyết chế độ BHXH một lần cho hơn 28.000 lượt người với số tiền trên 2.067 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng 17.500 lao động, tuy vậy, phần lớn tuyển dụng lao động phổ thông (chiếm gần 80%).

Để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp, trong 5 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai đã tổ chức7 sàn giao dịch việc làm với 144 doanh nghiệp tham gia và trên 2.300 người lao động.

Sở LĐ-TB&XH Đồng Nai cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung cầu trực tuyến cho người lao động qua website: http://vieclamdongnai.gov.vn/hoặc Zalo Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai (OA) và tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp/trực tuyến phù hợp với đặc điểm của địa phương và đối tượng tham gia…