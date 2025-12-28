Nhiều cặp đôi công nhân rơi nước mắt trong đám cưới mơ ước

Ngày hạnh phúc của nhiều cặp đôi công nhân trong đám cưới đặc biệt (Video: Hoàng Lam).

Ngày 28/12, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị tài trợ tổ chức lễ cưới tập thể dành cho 11 cặp đôi là đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong ảnh là ban tổ chức và 11 cặp đôi dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Người và thực hiện nghi thức thả bóng bay trước khi lễ cưới chính thức diễn ra.

Đây là hoạt động hướng tới những cặp đôi công nhân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới. Các cặp đôi được hỗ trợ miễn phí những chi phí đám cưới, bao gồm gói trang điểm, xe hoa, chụp ảnh cưới... Ngoài ra, ban tổ chức còn dành tặng cô dâu, chú rể cặp nhẫn cưới bằng vàng.

Lễ cưới đặc biệt với chủ đề "Vòng tay Công đoàn - Vững bước tình yêu” không chỉ là hoạt động phong trào, mà hiện thực hóa tâm huyết của đội ngũ cán bộ Công đoàn Nghệ An trong việc chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, giúp những "tế bào" hạnh phúc được nuôi dưỡng và tỏa sáng giữa đời thường.

11 cặp đôi công nhân, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi cặp đôi đều có lí do riêng khiến một đám cưới đã bị lỡ hẹn. Hôm nay, họ cùng chung niềm hạnh phúc viên mãn trong vòng tay của tổ chức công đoàn.

Chú rể Trần Văn Phi và cô dâu Lê Thị Thu Hà cùng thiên thần nhỏ 26 tháng tuổi - kết tinh tình yêu - trong đám cưới của mình.

Quen nhau từ năm 2022 và quyết định tiến tới hôn nhân nhưng đám cưới của cặp đôi này liên tục bị hoãn khi bố, mẹ của hai bên lần lượt gặp biến cố về sức khỏe. "Chúng tôi thực sự hạnh phúc. Cảm ơn tổ chức công đoàn đã giúp tôi thực hiện lời hứa với vợ", anh Phi xúc động chia sẻ.

Trong bài phát biểu chúc mừng các cặp đôi, ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: "Lễ cưới hôm nay không chỉ là niềm vui riêng của 11 cặp đôi mà còn là sự bù đắp ân tình, là vòng tay ấm áp của tổ chức và cộng đồng dành cho những công nhân lao động - những con người đã góp phần nhỏ bé của mình làm giàu cho quê hương, đất nước".

Chú rể Nguyễn Quang Thiều (công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An) đã có những chia sẻ xúc động tại đám cưới.

Tình yêu của anh Thiều và chị Đinh Thị Thanh Nhâm đã trải qua nhiều trở ngại, nhiều biến cố nhưng cả hai đã kiên định nắm tay nhau để đi đến ngày hạnh phúc. Trong hạnh phúc của họ có sự ủng hộ của người thân và sự đồng hành, sẻ chia của các cấp công đoàn.

Các cặp đôi thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới như một lời hứa thiêng liêng về sự gắn bó bền chặt, sẻ chia và thấu hiểu để cùng vun đắp hạnh phúc gia đình, đồng hành trên mọi chặng đường của cuộc sống.

Những giọt nước mắt đã rơi trong khoảnh khắc trọng đại của một cô dâu tại lễ cưới đặc biệt.

Cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức cắt bánh cưới dưới sự chứng kiến của người thân và cán bộ công đoàn cùng đông đảo khách mời.

Từ lễ cưới giản dị nhưng ấm áp này, những người lao động được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh và động lực để yên tâm lao động, gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức và cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.