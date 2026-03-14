Tổng thầu đường sắt cao tốc, hạ tầng của Vingroup tuyển dụng 25.000 nhân sự

Đây là bước đi chiến lược của SGC và Vingroup nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự thi công hạ tầng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Khởi động chiến dịch tuyển dụng 25.000 nhân sự cho các đại dự án

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC là tổng thầu chuyên sâu trong các lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, cọc khoan nhồi, cầu và hầm TBM.

Đây cũng là doanh nghiệp đang đảm nhiệm vai trò tổng thầu dự án đường sắt tốc độ cao tuyến Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ, tổng thầu thi công toàn bộ cọc khoan nhồi các dự án sân vận động Trống Đồng, Vinhomes Star City Thanh Hóa, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Chia sẻ trong lễ ra quân mới đây, ông Phạm Văn Khương, Tổng giám đốc SGC cho biết: “Chúng tôi không chờ thị trường trao cơ hội. SGC chuẩn bị năng lực trước khi cơ hội xuất hiện. Khi dự án khởi công, SGC phải ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, đủ người, đủ máy, đủ công nghệ và đủ bản lĩnh”.

Theo Tổng giám đốc Phạm Văn Khương, SGC chuẩn bị năng lực, trạng thái sẵn sàng nhất cho các dự án mang tầm vóc quốc tế (Ảnh: SGC).

Để hiện thực hóa mục tiêu này, SGC đang triển khai kế hoạch tuyển dụng quy mô 25.000 nhân sự trên toàn quốc, gồm 15.000 nhân sự chất lượng cao phục vụ 500 dây chuyền khoan cọc nhồi và hạ tầng hầm đường bộ… và 10.000 nhân sự tinh nhuệ triển khai đồng loạt 2 tuyến Đường sắt Tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ.

Tại SGC, đội ngũ kỹ sư có thu nhập khoảng 30-55 triệu đồng/tháng (tùy vị trí); công nhân có thu nhập 22-29 triệu đồng/tháng (tùy vị trí). Nhân viên lái xe, lái máy có thu nhập khoảng 16-65 triệu đồng/tháng (tùy vị trí).

Doanh nghiệp cam kết chi trả đúng hạn. Lương được thanh toán định kỳ vào ngày cuối cùng của tháng. Bên cạnh đó, người lao động được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động 24/7 ngay từ khi có mặt tại công trường, cùng các chế độ nghỉ phép năm, quà Tết…

Sẵn sàng cho những công trình thế kỷ

Theo Tổng giám đốc Phạm Văn Khương, SGC xây dựng lực lượng theo mô hình quản lý tập trung, tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, trao quyền cho hiện trường, tối đa hóa hiệu quả thi công.

Là tổng thầu chuyên sâu cho hàng loạt dự án đường sắt tốc độ cao, đại đô thị, SGC cho biết sẽ tập trung tuyển dụng kỹ sư nền móng, hạ tầng, khoan cọc nhồi giàu kinh nghiệm, bổ sung lực lượng công nhân kỹ thuật tay nghề cao với quy mô lớn.

Song song, doanh nghiệp tiến hành chuẩn hóa năng lực vận hành dây chuyền cọc khoan nhồi và hệ thống phụ trợ theo tiêu chuẩn cao, siết chặt kỷ luật an toàn - tiến độ - chất lượng trong mọi công trình.

Việc chủ động xây dựng đội ngũ tinh nhuệ giúp SGC làm chủ tiến độ, công nghệ và chất lượng công trình (Ảnh: SGC).

Với chiến lược này, SGC không chỉ tăng trưởng về quy mô mà còn xây dựng nền móng cho 10 năm phát triển tiếp theo, đảm bảo chủ động nguồn lực sẵn sàng cho các dự án mang tầm vóc quốc tế, gia tăng khả năng nhận thầu các dự án hạ tầng quy mô lớn. Việc chủ động xây dựng đội ngũ tinh nhuệ cũng giúp SGC làm chủ tiến độ, công nghệ và chất lượng công trình.

Lãnh đạo SCG khẳng định, công ty không tuyển người để đủ số lượng, mà mong muốn có được những nhân sự cùng chí hướng phát triển sự nghiệp trong các dự án mang tầm vóc quốc gia.

“Nếu bạn là những kỹ sư, những người thợ lành nghề, những người trẻ đầy khát vọng trên khắp cả nước, hãy gia nhập SGC. Chúng ta không chỉ thi công cọc, hạ tầng, đường giao thông. Chúng ta xây nền móng cho tương lai đất nước. 2026 là thời điểm để hành động. Và SGC là nơi để bạn tạo nên sự nghiệp lớn”, Tổng giám đốc Phạm Văn Khương bày tỏ.