Cô gái hủy hôn, trả sính lễ nhưng đòi trừ "phí ôm" gây tranh cãi

Theo Đài truyền hình Hà Nam, cô gái này đã nhận sính lễ trị giá 200.000 tệ (khoảng 740 triệu đồng) từ gia đình chú rể tương lai.

Tuy nhiên, sau khi thay đổi ý định và quyết định hủy đám cưới, cô đồng ý trả lại tiền nhưng đòi giữ 30.000 tệ (khoảng 111 triệu đồng) từ sính lễ với lý do "phí ôm" và "chi phí tình cảm". Sự việc đã thu hút hơn 23 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt.

Cặp đôi được nhắc đến trong câu chuyện trên vốn quen nhau từ năm ngoái thông qua mai mối. Họ chính thức đính hôn vào tháng 1 năm nay. Hai người đã chụp ảnh cưới và dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 11. Gia đình chú rể đã đặt sẵn khách sạn và thông báo cho họ hàng hai bên.

Vụ việc cô dâu hủy hôn và đòi khấu trừ "phí ôm" được nhiều người quan tâm (Ảnh minh họa: South China Morning Post).

Tuy nhiên, vài tuần trước ngày cưới, cô dâu bất ngờ tuyên bố hủy hôn. Người mai mối họ Vạn cho biết, lý do cô gái đưa ra là "chú rể quá thật thà và thu nhập thấp".

"Cô ấy đồng ý trả lại sính lễ nhưng khăng khăng giữ 30.000 tệ làm "phí ôm" vì cho rằng đó là khoản "tình phí" khi hai người đi chơi cùng nhau. Tôi đã giới thiệu hơn 1.000 cặp đôi trong 10 năm qua, nhưng đây là yêu cầu vô lý nhất tôi từng gặp", ông Vạn nói.

Phía cô gái khẳng định không có mâu thuẫn lớn với nhà trai, chỉ đơn giản là không muốn kết hôn nữa. Sau quá trình thương lượng, hai bên thống nhất cô sẽ trả lại 170.500 tệ (khoảng 630 triệu đồng).

Tại nhiều vùng ở Trung Quốc, việc trao sính lễ từ phía nhà trai là một tập tục phổ biến. Sính lễ thường dao động 100.000-500.000 tệ (khoảng 370 triệu đồng đến 1,8 tỷ đồng), gây áp lực tài chính lớn cho nhiều gia đình.

Ở khu vực nông thôn, mức sính lễ còn cao hơn do tình trạng mất cân bằng giới tính khiến đàn ông gặp khó khăn khi tìm bạn đời. Những vụ cô dâu hủy cưới nhưng không hoàn trả hoặc hoàn trả một phần sính lễ không phải hiếm ở Trung Quốc và thường gây bức xúc dư luận.

Việc nhà trai trao sính lễ cho nhà gái trong lễ cưới là tập tục phổ biến ở Trung Quốc (Ảnh minh họa: News).

Năm ngoái, vụ việc tương tự ở tỉnh Hồ Nam đã khiến một người đàn ông phải đưa vụ việc ra tòa khi gia đình cô gái từ chối trả lại 230.000 tệ (khoảng 850 triệu đồng).

Dù tòa án phán quyết buộc phải hoàn trả tiền sính lễ trong 15 ngày, phía nhà gái vẫn không chấp hành, khiến người đàn ông phải nhờ truyền thông can thiệp.

Vụ "phí ôm" lần này tiếp tục làm dấy lên tranh luận gay gắt về hủ tục sính lễ, quyền lợi, nghĩa vụ giữa hai bên và áp lực tài chính mà nhiều gia đình Trung Quốc phải đối mặt khi tổ chức đám cưới.