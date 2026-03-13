Chàng cử nhân Luật về quê Lâm Đồng, làm nên điều bất ngờ từ ao bỏ hoang

Buổi sáng trên vùng cao Lâm Đồng, anh Nguyễn Hữu Nhơn (SN 1992, trú tại xã Trà Tân, Lâm Đồng) đã có mặt tại khu ao nước của gia đình để kiểm tra sự sinh trưởng của ốc bươu đen.

Ít ai biết rằng nhiều năm trước, sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật một trường đại học ở TPHCM, thay vì bám trụ nơi đô thị tìm việc làm, anh Nhơn quyết trở về quê, tìm hướng khởi nghiệp cho riêng mình.

Khởi nghiệp từ ao bỏ hoang

Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề nuôi ốc, anh Nhơn cho biết, anh sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nên muốn góp phần xây dựng, phát triển nghề nông nghiệp. Đầu năm 2018, thấy những ao hồ ở địa phương bị bỏ hoang, anh Nhơn suy nghĩ, lên ý tưởng cho một kế hoạch biến những nơi này thành nơi làm kinh tế.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn bên ao nuôi ốc của gia đình (Ảnh: Trần Nguyên).

Sau thời gian tìm hiểu, anh Nhơn quyết định vay mượn số tiền 100 triệu đồng, cải tạo ao để thả loài ốc bươu đen. Đây là loài thủy sinh ít người nuôi quy mô hàng hóa ở địa phương.

Chàng cử nhân Luật chia sẻ, những ngày đầu khởi nghiệp, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc nuôi ốc gặp không ít khó khăn. Có thời điểm, ốc trong ao bỗng nhiên chết hàng loạt, thiệt hại lên đến hàng chục triệu đồng.

Vậy nhưng, sau những lần gặp tổn thất, anh Nhơn lại tập trung tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra cách xử lý. Nhờ vậy, sau nhiều tháng, anh Nguyễn Hữu Nhơn đã nắm bắt được các quy trình, vận hành việc chăn nuôi hiệu quả. Ốc trong ao phát triển tốt, thị trường cũng dần ổn định tạo nguồn thu nhập lớn, cho lợi nhuận cao. Đến nay, anh Nhơn mở rộng quy mô sản xuất lên 3ha, cung cấp lượng sản phẩm lớn ra thị trường.

Hỗ trợ 1.000 hộ dân phát triển kinh tế

Khi mô hình phát triển ổn định, anh Nhơn từng bước mở rộng quy mô, liên kết cùng nông dân xây dựng hơn 20 trại ốc tại nhiều địa phương trong cả nước.

Một trong số ao nuôi ốc bươu đen của anh Nguyễn Hữu Nhơn (Ảnh: Trần Nguyên).

Trung bình mỗi ngày, hệ thống trại cung cấp ra thị trường 3-7 tấn ốc thương phẩm với mức giá từ hơn 50.000 đến 70.000 đồng/kg.

Không chỉ phát triển mô hình cho riêng mình, anh Nhơn còn chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật nuôi ốc bươu đen cho nhiều nông dân. Đến nay, anh đã hỗ trợ hơn 1.000 hộ nông dân tiếp cận mô hình này, trong đó khoảng 300 hộ phát triển quy mô lớn, vươn lên làm giàu.

Chị Kiều Hằng, một hộ dân ở xã Trà Tân, cho biết, gia đình có hơn 1ha ruộng trũng, chủ yếu trồng sen nhưng giá cả bấp bênh. Sau khi được anh Nhơn chuyển giao kỹ thuật nuôi ốc bươu đen hữu cơ, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, thu nhập gia đình đã ổn định hơn.

Anh Nguyễn Hữu Nhơn chế biến sản phẩm ốc bươu đen, cung ứng thị trường trong và ngoài nước (Ảnh: Trần Nguyên).

“Nuôi ốc bươu đen gia đình có thu nhập ổn định, mỗi tháng cũng được khoảng 40-70 triệu đồng”, chị Hằng chia sẻ.

Theo anh Nhơn, tại địa phương, nhiều hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số được anh hỗ trợ xây dựng, phát triển mô hình chăn nuôi quy mô nhỏ, đạt thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Cùng với việc nuôi, bán ốc thương phẩm, anh Nhơn tập trung chế biến để nâng cao giá trị. Theo đó sản phẩm “chả ốc bươu đen dược liệu” được anh sản xuất, cung ứng ra thị trường với giá 220.000-360.000 đồng/kg; ốc thương phẩm dược liệu, được nuôi bằng nguồn thức ăn kết hợp lá bạc hà, nấm đông trùng hạ thảo có giá 250.000-350.000 đồng/kg.

Mỗi tháng, anh Nhơn cung ứng ra thị trường 3-7 tấn ốc bươu đen thương phẩm (Ảnh: Trần Nguyên).

Hiện nay, các sản phẩm ốc bươu đen của anh Nhơn đã được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Với những nỗ lực trong khởi nghiệp, phát triển kinh tế, năm 2022, anh Nguyễn Hữu Nhơn được UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay là tỉnh Lâm Đồng) trao Giải thưởng Lương Định Của; năm 2023 anh được tỉnh Bình Thuận trao giải nhất cuộc thi Ý tưởng, dự án khởi nghiệp Bình Thuận lần thứ IV cùng nhiều giải thưởng cao quý khác.