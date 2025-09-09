Nam tài xế không tay, làm 2 nghề cùng lúc để nuôi gia đình

Li Xiangyang (30 tuổi), một tài xế giao hàng tại Hồ Nam, Trung Quốc, gần đây khiến không ít người ngưỡng mộ vì câu chuyện vượt qua nghịch cảnh của mình.

Li Xiangyang không may mất 2 cánh tay sau vụ tai nạn điện giật khi còn nhỏ. Thảm kịch này đã khiến gia đình anh lâm vào cảnh nợ nần. Trước nghịch cảnh, Li tự nhủ rằng chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi, nên anh chọn tiến về phía trước và ngưng bận tâm hay phàn nàn về điều đó.

Nam tài xế giao hàng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nghị lực sống (Ảnh: SCMP).

Năm lên 8 tuổi, Li bắt đầu tập viết thư pháp bằng chân. Anh đã bán tác phẩm của mình và kiếm được tiền phụ giúp gia đình.

Lớn lên, Li kết hôn và có 2 con. Đến khi các con sắp vào mẫu giáo, chi phí sinh hoạt tăng cao, anh đã nhận thêm công việc giao thức ăn.

Ban ngày, Li di chuyển bằng xe điện thăng bằng 1 bánh trên đường phố, mang túi đựng thức ăn trên lưng và giao cho khách hàng. Chiếc điện thoại dùng để nhận đơn được anh buộc chặt trên phần cánh tay bị cụt. Mỗi khi có thông báo đơn hàng, anh sẽ dùng môi để điều khiển trên màn hình cảm ứng.

Khi thấy Li, nhân viên nhà hàng thường giúp anh xếp đồ ăn vào túi đựng. Khách hàng cũng giúp Li tự lấy thức ăn khi thấy anh không có tay.

Li chia sẻ anh cảm thấy xúc động vì nhận được tiền boa và sự giúp đỡ từ chủ nhà hàng và khách hàng. Một chủ tiệm mì còn thường xuyên tặng nước và thức ăn cho Li. Đồng nghiệp thì chỉ cho anh các mẹo giao hàng sao cho tiết kiệm thời gian hơn.

Li buộc chặt điện thoại nhận đơn hàng trên phần cánh tay bị cụt khiến nhiều người xót xa (Ảnh: Handout).

Trong tháng đầu tiên đi làm, Li đã hoàn thành gần 200 đơn hàng và kiếm được 1.300 NDT (tương đương với khoảng 4,8 triệu đồng). Anh đã quyên góp số tiền đầu tiên mình kiếm được từ công việc này đến một tổ chức từ thiện.

“Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người. Giờ đây, tôi muốn lan tỏa lòng tốt đó đến mọi người”, anh nói.

Giờ đây, Li ngày càng tăng năng suất làm việc, có thể giao 40 đơn/ngày.

Anh hạnh phúc khi có gia đình hỗ trợ, động viên (Ảnh: Handout).

Để tăng thêm thu nhập, buổi tối, Li còn bán thư pháp do mình tự vẽ tại các địa điểm du lịch. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ anh có gian hàng mà không tốn phí, đồng thời giúp anh thuê nhà ở xã hội giá rẻ.

Li cũng tích cực tham gia công tác từ thiện, tổ chức các buổi nói chuyện động viên trẻ em bị bỏ lại ở vùng nông thôn Trung Quốc và tài trợ đến một số học sinh.

“Tôi chứng minh rằng 1 người không có tay vẫn có thể làm việc chăm chỉ để sống”, anh nói.