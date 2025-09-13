Tài xế giao hàng cứu sống bà chủ mắc kẹt trong kho lạnh

Trong lúc vận chuyển hàng vào kho lạnh mới đây, bà Chen làm việc một mình và vô tình bị kẹt lại bên trong kho lạnh của công ty mà không ai hay biết.

Theo quy định của công ty, việc vận chuyển hàng ra vào kho lạnh cần có hai người cùng thực hiện. Dù vậy, trong ngày xảy ra sự cố, bà Chen đã chủ quan làm việc một mình. Sau khi chuyển được số hàng vào trong kho lạnh, bà phát hiện ra cửa chính dẫn vào kho đã tự động đóng lại và không thể mở được cửa từ bên trong.

Khi sử dụng nút mở cửa dự phòng đặt bên trong kho lạnh, bà mới phát hiện ra nút bấm đã bị hỏng từ bao giờ. Khi làm việc, bà Chen mặc quần áo mùa hè và không mang theo điện thoại. Kho lạnh rộng 20 mét vuông nằm cách xa lối đi chính, nên thường có ít người qua lại.

Nhiệt độ trong kho đặt ở mức âm 20 độ C. Bà Chen run rẩy nghĩ tới tình huống tệ nhất khi không được giải cứu kịp thời và chết cóng trong kho lạnh. Kho lạnh được cách âm, cách nhiệt tốt, nên việc bà Chen kêu cứu không đưa lại hiệu quả.

Ban đầu, bà Chen dùng một số thùng hàng nhỏ đập vào cửa kho với hy vọng có người chú ý, nhưng bà nhanh chóng cảm thấy kiệt sức. Sau cùng, bà đành dùng dép đập vào cửa mỗi khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. May mắn cho bà Chen, một nhân viên giao hàng có tên Liu Xu đã nghe thấy âm thanh bất thường vọng ra từ kho lạnh.

Bà Chen cảm ơn ân nhân (Ảnh: SCMP).

Anh Liu cho biết, thói quen nghề nghiệp, để đảm bảo an toàn khi đi giao hàng, anh luôn chú ý lắng nghe và quan sát không gian xung quanh. Vì vậy, dù tiếng kêu cứu của bà Chen không lớn, nhưng anh Liu vẫn nghe thấy và kịp thời giải thoát bà khỏi kho lạnh. Khi được đưa ra bên ngoài, bà Chen đã ở trong kho lạnh được khoảng 20 phút và bắt đầu bị tê cóng. Sau đó, bà cần khoảng 2 tiếng chăm sóc, làm ấm cơ thể mới hồi phục.

Bà Chen rất biết ơn người đã cứu mình, bà tặng tiền và quà để cảm ơn anh Liu. Bà cũng chia cổ phần tại công ty của bà cho anh.

Bà kể khi bị kẹt trong kho lạnh, điều khiến bà lo lắng nhất là hai con còn nhỏ. Sau khi thoát nạn, việc đầu tiên bà làm là sửa nút bấm bị hỏng bên trong kho lạnh. Bà tự nhủ kể từ nay phải thường xuyên kiểm tra các thiết bị kỹ thuật và tuân thủ chặt chẽ quy định an toàn lao động tại các khu vực sản xuất.

Chia sẻ câu chuyện, bà Chen hy vọng những hộ kinh doanh sở hữu kho lạnh như bà sẽ rút kinh nghiệm để tránh những sự việc đáng tiếc.