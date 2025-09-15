Giới trẻ từng bước thay đổi văn hóa làm việc nơi công sở

Chú trọng sự kết nối

Ông Dan Schawbel, đối tác quản lý tại Workplace Intelligence (công ty nghiên cứu và tư vấn toàn cầu), chia sẻ: “Gen Z đang từng bước thay đổi chuẩn mực công sở, khi góp phần tạo ra môi trường làm việc mới, phản ánh giá trị cá nhân, sự thành thạo công nghệ và khát vọng được là chính mình”.

Một nghiên cứu toàn cầu gần đây của công ty bất động sản JLL cho thấy, lao động trẻ đến văn phòng nhiều hơn tất cả các nhóm tuổi khác (Nguồn: CNBC).

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo cấp cao có xu hướng lựa chọn làm việc từ xa hoặc theo lịch trình kết hợp, vô tình khiến nhân sự trẻ ít có cơ hội nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ họ. Chính vì vậy, Gen Z (những người được sinh ra trong khoảng từ năm 1997-2012) ngày càng chủ động hơn trong việc kết nối.

Weirong Li, 25 tuổi, chuyên gia truyền thông tốt nghiệp Trường Kinh doanh Stern (Đại học New York), cho biết cô vẫn duy trì đi làm đủ 5 ngày/tuần, trong khi nhiều đồng nghiệp cấp cao lại hiếm khi có mặt tại văn phòng. Li nhận thấy phần lớn những người có mặt tại văn phòng đều cùng độ tuổi với mình.

Điều này cũng giúp Li rèn thói quen suy nghĩ kỹ trước khi tiếp cận đồng nghiệp, đồng thời tận dụng cơ hội làm quen cả trực tuyến lẫn trực tiếp. “Hầu hết các mối quan hệ tôi có với đồng nghiệp lớn tuổi đều bắt đầu từ môi trường trực tuyến, vì trước đó chưa từng gặp họ. Tôi thường chủ động liên hệ qua LinkedIn (mạng xã hội dành cho công việc) hoặc gửi email”, Li nói thêm.

Tự tin thể hiện cá tính

Những người lao động thuộc Gen Z đang xóa nhòa ranh giới giữa cá nhân và công việc (Ảnh: CNBC).

Gen Z không ngần ngại thể hiện cá tính trong công việc. Điều này thể hiện rõ từ phong cách ăn mặc thoải mái cho đến cách ứng xử trong các cuộc họp. Mady Lanni, 27 tuổi, giám đốc quan hệ công chúng, cho biết cô luôn giữ sự thoải mái khi đi làm: “Tôi không mặc quần âu hay giày cao gót, mà thường đi giày thể thao hoặc dép”.

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi trang phục, Gen Z còn mang đến cách sinh hoạt mới nơi công sở.

“Trong các buổi họp nhóm, chúng tôi hay ngồi bệt xuống sàn hoặc chọn ghế lười thay vì bàn ghế truyền thống. Điều đó giúp mọi người cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn”, Lanni chia sẻ.

Theo Li, việc đến văn phòng với sự thoải mái, không gò bó, là điểm khác biệt của Gen Z so với các thế hệ trước.

Ưu tiên sức khỏe tâm thần

Trước đây, sức khỏe tâm thần thường bị bỏ qua trong môi trường công sở. Nhưng với Gen Z, điều này đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Khảo sát toàn cầu của EY với hơn 10.000 người, trong độ tuổi 18–34 tuổi tham gia, cho thấy 51% người lao động đánh giá sức khỏe tinh thần và thể chất quan trọng hơn cả sự giàu có, sự nghiệp hay các mối quan hệ.

Weirong Li, 25 tuổi, nhận định sau đại dịch, “sự an toàn về tâm lý” đã giúp giới trẻ tự tin bộc lộ cảm xúc trong công việc. Cô chia sẻ, giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp thường quan tâm đến sức khỏe tinh thần, thể chất của nhau, thay vì chỉ trao đổi xã giao.

Không chỉ quan tâm sức khỏe, Gen Z còn nhanh chóng làm chủ công nghệ. Gracie Lissick, 25 tuổi, cho biết giới trẻ đang “bình thường hóa” việc sử dụng AI để tăng năng suất. Theo Deloitte, 57% lao động Gen Z ứng dụng AI vào nhiều công việc, từ sáng tạo nội dung, phân tích dữ liệu đến quản lý dự án.

Li nhấn mạnh: “AI giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian, tập trung vào việc quan trọng hơn. Gen Z rất tập trung và không ngừng thử nghiệm công cụ mới".

Dan Schawbel của Workplace Intelligence cho rằng: “AI với nhiều giới trẻ gần như trở thành công cụ thân thiết, phản hồi nhanh và đáp ứng mọi yêu cầu".

Thảo Quân