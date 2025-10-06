Giải pháp lạ “văn phòng không giày” để... cởi trói dân công sở

Lý do khiến nhiều công ty tại Anh đề nghị nhân viên cởi giày khi làm việc là để giảm cảm giác căng thẳng, gia tăng sức sáng tạo. Khi không đi giày, nhân viên có thể đi tất hoặc đi dép trong nhà.

Đây là một hiện tượng mới xuất hiện trong giới văn phòng ở xứ sương mù, hướng tới việc biến nơi làm việc trở nên thoải mái, gần gũi như ở nhà.

Chuyện có nên đi giày trong lúc làm việc hay không đã thu hút sự quan tâm của giới văn phòng tại Anh (Ảnh minh họa: iStock).

Những giải pháp lạ lùng như thế này đang được nhiều doanh nghiệp Anh đưa ra giữa bối cảnh lực lượng lao động tại Anh ngày càng quan tâm tới vấn đề sức khỏe tinh thần, thậm chí ưu tiên sức khỏe tinh thần hơn cả lương thưởng.

Để thể hiện sự đồng lòng với người lao động, nhiều nhà tuyển dụng áp dụng thử nghiệm những thay đổi nhỏ, hy vọng có thể tạo nên tác động tích cực bất ngờ trong môi trường làm việc.

Bà Natalie James, người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm helloSKIN cho biết, từ năm ngoái, văn phòng của doanh nghiệp này đã áp dụng quy định không đi giày, chỉ đi tất đối với toàn bộ nhân sự.

"Văn phòng về bản chất vốn đã là không gian gây căng thẳng nhẹ đối với tâm lý người lao động. Nếu áp dụng một chút thay đổi, chẳng hạn như cởi bỏ giày, người lao động sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sáng tạo hơn", bà James cho hay.

Kết quả sau khi áp dụng thay đổi nhỏ này khiến bà James cảm thấy hài lòng, bà cho biết không khí làm việc trong văn phòng trở nên thư thái, dễ chịu hơn. Các nhân sự cũng tập trung hơn, đưa ra những ý tưởng chất lượng hơn.

Ông Gary Byrnes, giám đốc điều hành công ty công nghệ Tao Climate cũng ủng hộ ý tưởng "văn phòng không giày".

"Văn phòng là không gian khá nhàm chán và còn đặt ra nhiều thách thức đối với người lao động. Thực tế, không ít người thậm chí không thích tới văn phòng làm việc. Vì vậy, bất kỳ giải pháp nào khiến không gian làm việc trở nên thoải mái hơn đều tác động tích cực tới năng suất lao động và sức khỏe toàn diện của người lao động", ông Byrnes cho hay.

Đối với ông Andy Hague, Giám đốc điều hành công ty công nghệ Tech West Midlands, không đi giày trong văn phòng là điều cần thiết. Ông Hague cho biết cá nhân ông cảm thấy khó tập trung làm việc nếu buộc phải đi giày.

"Đi giày khiến tôi mất cảm giác về mặt sàn. Sự mất cảm giác đó khiến tôi suy giảm sự ổn định tâm lý và khả năng tập trung. Tôi chỉ có thể tập trung khoảng 70% khi buộc phải đi giày trong lúc làm việc", ông Hague cho hay.

Trước trào lưu không đi giày trong văn phòng, cũng có những nhân sự cấp quản lý nhìn nhận đây chỉ là "mốt" thoáng qua trong đời sống công sở.

Ông Aaron Asadi, giám đốc điều hành công ty Enterprise Nation nhận định: "Mỗi doanh nghiệp có văn hóa công sở riêng. Về phần mình, tôi tin vào sự chuyên nghiệp của việc đi giày trong lúc làm việc, điều này tạo nên một tác phong chuẩn mực.

Chúng tôi tránh tập trung vào những bàn luận nhỏ nhặt, chẳng hạn như có nên đi giày hay không, không đi giày thì có cần đi tất trong văn phòng hay không. Thay vào đó, chúng tôi tập trung vào các biện pháp gia tăng hiệu quả hợp tác, cũng như cách ứng dụng AI hợp lý vào công việc".