Trồng cây cho trái vàng và đỏ, 9X ở Đồng Tháp bất ngờ thu lãi "khủng"

Với diện tích gần 7.000m2 trồng 110 cây chà là Barhi (trái vàng) và Khenaizy (trái đỏ), vườn chà là của anh Đinh Nhựt Hòa (32 tuổi, ngụ phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) có thể xem là khu vườn quy mô nhất nhì ở miền Tây Nam bộ.

Anh Đinh Nhựt Hòa bên chùm chà là chín đỏ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi làm ông chủ vườn chà là, anh Hòa từng có thời gian gắn bó với nghề điện lạnh.

Thấy đất lúa của gia đình không mang lại thu nhập cao, làm quần quật quanh năm, nếu trúng mùa cũng chỉ đủ trả tiền phân thuốc hoặc có dư thì cũng khá ít ỏi. Thế nên 6 năm trước, chàng trai vùng biên giới quyết định cải tạo ruộng lúa, lên liếp trồng chà là. Anh Hòa không ngần ngại đầu tư 700 triệu đồng cho mô hình cây ăn trái khác lạ so với bà con trong vùng.

Theo lời anh Hòa, thời điểm đó, cây chà là có giá rất cao, chỉ riêng cây giống đã lên đến 5 triệu đồng/cây, trong khi người bán cũng chưa có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn kỹ thuật nên hướng đi mới của chàng trai trẻ cũng vấp phải nhiều sự lo ngại.

Với sự kiên trì, chàng trai 9X đã mày mò rồi đúc kết kinh nghiệm, điều chỉnh kỹ thuật phù hợp để cây chà là thích nghi tốt với khí hậu nóng ẩm ở vùng này.

Cây chà là xum xuê trổ buồng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Để cây phát triển tốt, chủ vườn còn bố trí mật độ trồng hợp lý, thiết kế hệ thống mương dẫn nước kết hợp tưới nhỏ giọt nhằm duy trì độ ẩm và hạn chế ngập úng.

"Chà là là cây đơn tính nên muốn đậu trái phải thụ phấn nhân tạo. Ngoài hơn 100 cây cái lấy trái, tôi còn trồng riêng 5 cây đực để chủ động nguồn phấn và thực hiện việc thụ phấn hoàn toàn bằng tay", anh Hòa nói thêm.

Được biết, 110 gốc chà là của anh Hòa đã cho trái được 2 năm, năm nay là vụ thứ ba, dự kiến sản lượng hơn 5 tấn.

Không chỉ bán chà là thương phẩm, 9X Đồng Tháp còn thiết kế nhiều tiểu cảnh trong khu vườn để biến vườn chà là thành khu sinh thái, vừa cho khách tham quan miễn phí, vừa phục vụ ẩm thực tại vườn.

"Khách vào cổng tham quan miễn phí, chụp hình, check-in, câu cá,... Trong tuần có còn giao lưu hát Acoustic. Thời điểm cuối tuần, ở đây có thể đón khoảng 300 khách tham quan ăn uống", chủ vườn sinh thái Chala Farm cho hay.

Theo anh Hòa, nhờ chín tự nhiên trên cây và thu hoạch trực tiếp tại vườn, chà là có chất lượng vượt trội so với hàng nhập khẩu. Trái giòn, vị ngọt đậm và hầu như không có vị chát. Giá chà là vàng là 350.000 đồng/kg, chà là đỏ là 400.000 đồng/kg.

Chà là Khenaizy (trái đỏ) loại chà là này còn khá mới mẻ ở miền Tây (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngoài đón khách tham quan và bán trái tươi, anh còn mở rộng cung ứng cây giống chà là cấy mô, từ cây con đến cây 24 tháng tuổi, với giá từ 2 đến 7,5 triệu đồng/cây cho khách hàng trên cả nước. Người mua đều được anh hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc đến khi cây ra trái.

Mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch giúp anh Hòa đa dạng nguồn thu. Hiện doanh thu bình quân của vườn anh Hoà đạt khoảng 200-250 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Ngọc Anh (du khách Cần Thơ) chia sẻ: "Có dịp công tác ở vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp và thấy có nhiều người giới thiệu trên mạng nên tôi tò mò đến vườn tham quan. Do đi ngay thời điểm chà là vào vụ nên có thể tận mắt thấy những chùm chà là đỏ - vàng xum xuê rất thích mắt. Tôi ăn thử thì thấy vị phần vỏ chát nhẹ, tuy nhiên ăn vào lại ngọt, thịt chà là giòn, rất lạ miệng nên mua về cho cả nhà thưởng thức".

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường cùng đoàn công tác khảo sát vườn chà là (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mới đây, đoàn công tác của tỉnh Đồng Tháp do Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường làm trưởng đoàn đã khảo sát một số mô hình, công trình và khu vực trọng điểm trên địa bàn phường Hồng Ngự. Trong đó, đoàn đã ghé vườn chà là sinh thái của anh Hòa, lắng nghe câu chuyện khởi nghiệp của người dân vùng biên giới và đánh giá cao mô hình này.