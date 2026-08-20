Phụ xe cõng nữ hành khách ngất xỉu vào bệnh viện, bỏ tiền túi ứng viện phí

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đoàn Văn Hợi (43 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh), nhân viên phụ xe buýt tuyến số 54 (Long Biên - Bắc Ninh), vẫn ngại ngùng vì việc bản thân bất ngờ nổi tiếng sau đoạn clip ghi lại cảnh anh cõng một nữ hành khách ngất xỉu vào viện cấp cứu.

Khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều hành khách quen nhận ra và không ngớt lời khen ngợi nam nhân viên phục vụ trên xe.

Nhân viên xe buýt cõng nữ hành khách ngất xỉu vào viện cấp cứu (Clip: NVCC).

Anh Hợi cho hay sự việc xảy ra vào ngày 17/8 vừa qua. Khi xe buýt đang trong lộ trình, một nữ hành khách bất ngờ có biểu hiện bất thường rồi ngất xỉu trên xe.

Nghi người này bị tụt huyết áp, anh Hợi đã kiểm tra, xoa bóp thái dương cho vị khách rồi nhanh chóng báo cho tài xế và công ty để tìm cách đưa cô đến cơ sở y tế gần nhất. Anh cũng kịp dùng điện thoại của nữ hành khách để liên lạc với thân nhân, thông báo tình hình.

Khi đến bệnh viện, anh Hợi lao nhanh xuống xe, cõng nữ hành khách chạy vào khu vực cấp cứu, thông báo tình hình cho nhân viên y tế. Thấy người phụ nữ không có người thân đi cùng, anh không chần chừ, rút ví lấy 2 triệu đồng nộp tạm ứng viện phí cho người gặp nạn.

Thấy trên xe vẫn còn nhiều hành khách chờ tiếp tục hành trình, anh Hợi bàn giao, nhờ nhân viên bệnh viện hỗ trợ nữ bệnh nhân rồi nhanh chóng cùng tài xế Nguyễn Ngọc Thái tiếp tục công việc.

Khi được hỏi có sợ mất số tiền bỏ ra để tạm ứng viện phí cho nạn nhân, anh Hợi cười xòa: "Sợ thì tôi đã không làm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mỗi chuyện làm sao cứu người nhanh nhất. Quá trình hỗ trợ cấp cứu nữ hành khách diễn ra khoảng 30 phút. May mắn là công ty và hành khách đều thấu hiểu, tạo điều kiện để chúng tôi hỗ trợ cô ấy".

Hơn 20 năm gắn bó với nghề phụ lái, anh Hợi đã trải qua không ít tình huống đáng nhớ, lúc là chuyện hành khách gặp vấn đề về sức khỏe, lúc khác là việc nhặt được điện thoại, ví tiền, giấy tờ quan trọng... cần tìm cách trao trả cho người đánh rơi.

Theo anh, công việc phục vụ trên xe không tránh khỏi những lúc vất vả, áp lực, đặc biệt là khi gặp phải những hành khách khó tính. Trong những tình huống ấy, người làm nghề cần giữ sự bình tĩnh, kiên nhẫn và biết cách phối hợp để giải quyết mọi việc.

"Công việc có vất vả, có áp lực nhưng nhờ nghề này mà tôi và gia đình có cuộc sống ổn định. Tôi biết ơn công việc của mình. Mỗi khi có thể giúp đỡ hành khách lúc khó khăn, tôi lại thấy công việc mình đang làm thêm phần ý nghĩa", anh Hợi bộc bạch.