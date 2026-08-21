Nghe câu nói của ngoại, nữ lao động tức tốc hủy “đơn” đi Nhật, về quê

"Có ai về với ngoại không? Có đứa nào gọi cho ngoại không?", cụ bà tóc bạc, gương mặt nhăn nheo nhìn vào camera, thốt gọi con cháu khiến chị Loan (SN 1998, quê Cần Thơ) khóc nghẹn. Chỉ còn vài ngày nữa là xa quê sang Nhật Bản làm việc mà thấy cảnh bà ngoại lủi thủi ở nhà một mình, nữ lao động không kiềm được nước mắt.

Câu nói của bà ngoại khiến nữ lao động Việt hủy kế hoạch sang Nhật làm việc để trở về quê (Clip: NVCC).

Vừa hoàn tất những thủ tục cuối cùng để xuất cảnh, nữ lao động bất ngờ quyết định hủy kế hoạch, trở về quê. Với chị Loan, cơ hội làm việc, kiếm tiền có thể còn nhiều, nhưng thời gian bên người thân thì không thể chờ đợi.

Mới đây, câu chuyện của chị Loan được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nói trên đạt hơn 1,5 triệu lượt xem.

Phần bình luận dưới đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, ủng hộ chị Loan quay về. Không ít lao động xa quê xem clip cũng xúc động chia sẻ nỗi niềm của chính mình.

"Tôi cũng là một lao động đi làm xa quê. Cơ hội làm việc ở nước ngoài đã giúp tôi và gia đình có cuộc sống ổn định hơn, nhưng tôi phải đánh đổi thời gian dành cho người thân. Tôi chỉ mong tích cóp đủ tiền rồi về quê khởi nghiệp, được ở gần gia đình hơn. Đó là động lực để tôi cố gắng làm việc mỗi ngày", một người dùng kể.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Loan cho biết do hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, chị đã đăng ký tham gia chương trình đi làm việc tại Nhật Bản để có thêm cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập.

Sau buổi phỏng vấn với đơn vị phái cử, chị đáp ứng các điều kiện và trúng tuyển.

Từ Cần Thơ, chị Loan ra Hà Nội để học tiếng Nhật và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Theo kế hoạch, chị chỉ còn chờ giấy chứng nhận tư cách lưu trú (COE) do Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản cấp vào tháng 9 để xuất cảnh.

Loan dự định sang Nhật khoảng 3 năm, tích lũy tiền, cải thiện cuộc sống gia đình rồi trở về quê sống cùng bà ngoại. Thế nhưng, càng gần ngày đi, nữ lao động càng nghĩ nhiều về người bà đã lớn tuổi.

Trong một lần mở camera xem tình hình ở nhà, Loan thấy bà ngoại đang ngồi một mình. Cụ bà nhìn vào camera, buồn bã tự hỏi: "Có ai về với ngoại không? Có đứa nào gọi cho ngoại không?".

Câu nói thẫn thờ của bà khiến Loan nghẹn lòng. Nữ lao động chợt nhớ lại những khung hình lặp đi lặp lại cảnh bà ngoại lủi thủi một mình ở nhà, nhớ lời bà từng nói với mẹ: "Loan đi tận 3 năm, ngày cháu trở về, liệu ngoại có còn sống để gặp mặt cháu không?".

Trào nước mắt trong khoảnh khắc ấy, nữ lao động quyết định hủy kế hoạch sang Nhật, vội trở về quê. Ở quê, Loan được nhận vào làm việc tại một công ty gần nhà. Hằng ngày, công việc bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc lúc 17h. Dù vất vả, cô gái chia sẻ vẫn thấy yên tâm vì sau giờ làm có thể trở về bên bà ngoại. Thu nhập hiện tại không như kỳ vọng ban đầu nhưng đổi lại cô có thêm thời gian ở cạnh gia đình.

"Mỗi ngày trôi qua, thấy gia đình và bà ngoại đều bình an, mạnh khỏe, tôi nghĩ lựa chọn của mình là đúng đắn. Mỗi người đều có định hướng và quyết định riêng, miễn sao bản thân cảm thấy hài lòng và luôn nỗ lực, cố gắng", Loan bộc bạch.

Loan nghĩ bản thân còn trẻ, vẫn còn nhiều cơ hội để đi xa và kiếm tiền. Còn hiện tại, cô chọn ở bên gia đình, bởi với chị, những ngày được sống cạnh ngoại là quãng thời gian không thể đánh đổi.