Nam lao động tử nạn khi trèo hái sầu riêng thuê

Ngày 19/8, thông tin từ UBND xã Ea KNuếc (Đắk Lắk), trên địa bàn đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người đàn ông tử vong.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng người đàn ông đã tử vong (Ảnh: Trường Nguyễn).

Trước đó, sáng cùng ngày, ông T.V.H. (51 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ) cùng nhóm người đến vườn của một hộ dân trên địa bàn thôn Tân Đức (xã Ea Knuếc) để hái sầu riêng thuê. Công việc này được chủ vườn trả công với giá 2.000 đồng/kg.

Quá trình làm việc, ông H. không may giẫm trúng cành cây khô, ngã từ trên cao xuống đất. Dù được nhiều người hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do thương tích nặng, nạn nhân đã tử vong.

Tại thôn Tân Đức, nhiều vườn sầu riêng được trồng từ lâu năm, cây có chiều cao trung bình 4-7m. Thu hái sầu riêng vẫn được xem là công việc nặng nhọc trong quy trình canh tác, rủi ro cao và chiếm phần chi phí lớn, các nhà vườn thường phải thuê nhân công có nghề thu hoạch.