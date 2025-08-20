Người đàn ông ung thư “ém" tiền của vợ, chinh phục loài cây khó tính

Dù đang chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng, ông Viên Văn Bổn (57 tuổi, trú tại thôn Đại Đồng, xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa) vẫn miệt mài chăm sóc vườn nho Hạ Đen. Với ông, làm vườn không chỉ là niềm đam mê mà còn là liều thuốc tinh thần giúp xoa dịu nỗi đau bệnh tật.

“Làm vườn giúp tôi quên đi cảm giác đau đớn vì bệnh tật. Ngày nào còn sức, tôi còn ra giàn nho, nhìn cây xanh tốt, quả lớn dần là thấy vui”, ông Bổn chia sẻ.

Ông Bổn bên vườn nho (Ảnh: Hạnh Linh).

Trước khi bén duyên với cây nho, ông Bổn từng thất bại với mô hình trồng dưa vàng. Không nản chí, ông tìm tòi trên mạng và bị cuốn hút bởi những vườn nho Hạ Đen không hạt trĩu quả ở Bắc Giang (nay là Bắc Ninh).

“Thấy người ta trồng được nho, tôi cũng ham và tin mình có thể làm. Loại nho này đẹp, dễ bán, mang lại giá trị kinh tế cao, nên tôi quyết đầu tư”, ông Bổn kể lại.

Cuối năm 2020, ông Bổn bắt tay vào thực hiện đam mê. Ông bàn với vợ thuê người lấp ao, cải tạo thành vườn trồng cây và nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên, khi chi phí đội lên quá nhiều, vợ ông bắt đầu lo ngại. Ông Bổn càng quyết tâm hơn, thậm chí nghĩ đến việc bán đàn dê để có tiền mua giống, dựng giàn.

“Khi ấy, đàn dê của gia đình có 50 con, tôi nói với vợ bán bớt, lấy tiền gửi tiết kiệm, bà ấy nghe theo. Mỗi lần bán dê, tôi lén “biển thủ” tiền. Bán 2 con được 10 triệu đồng nhưng tôi chỉ đưa cho vợ 7 triệu đồng, số còn lại tôi dành mua nguyên vật liệu để dựng giàn”, ông Bổn kể.

Từ khu vườn tạp, ông Bổn đã biến thành vườn nho xanh tốt (Ảnh: Hạnh Linh).

Gần một năm sau, vợ ông mới phát hiện ra khi người giao hàng mang đến 70 gốc nho giống với giá 7,2 triệu đồng. Ông Bổn đành thú thật và bị vợ trách móc.

Tuy nhiên, những lời trách móc không phải là nỗi lo lớn nhất của ông. Hàng chục gốc nho non dần héo úa, chết khô chỉ sau vài tuần xuống giống khiến ông hoang mang.

“Nho chết, tôi hoang mang, sợ công sức, tiền bạc bỏ ra coi như mất trắng. Sợ thất bại, dân làng cười chê. Song tôi tự nhủ, đã làm phải theo tới cùng”, ông chia sẻ.

Ông liên lạc với chủ cơ sở bán giống, được bù thêm phần giống đã chết và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Chỉ 6 tháng sau, những cây nho đầu tiên đã ra hoa, kết trái.

“Hôm nhìn thấy giàn nho lác đác quả chín, tôi vui đến mất ngủ. Lần đầu tiên tôi dám tin, mình đã đi đúng hướng”, ông Bổn nhớ lại.

Chứng kiến sự kiên trì của chồng, bà Trần Thị Diệp (53 tuổi) từ chỗ phản đối đã dần thay đổi. Bà cùng chồng dọn cỏ, tưới nước, tỉa lá cho cây. Đến khi những cây nho cho quả, chín mọng, hai vợ chồng cùng cắt xuống thưởng thức.

Từ 70 gốc nho trên diện tích 200m2 ban đầu, vợ chồng ông Bổn đã kiên trì nhân giống, mở rộng diện tích. Đến nay, vườn nho đã có hơn 350 gốc, phủ kín hơn 3 sào đất, trở thành nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Những chùm nho lớn lên từ niềm đam mê trồng trọt của ông Bổn (Ảnh: Hạnh Linh).

“Mỗi năm, gia đình tôi thu 2 vụ nho, sản lượng đạt hơn 5 tạ/vụ. Giá bán 100.000 đồng/kg, tôi thu về khoảng 100 triệu đồng. Tôi vui vì có thể đồng hành cùng chồng chinh phục loài cây khó tính”, bà Diệp bày tỏ.

Bà Trần Thị Vương, Chuyên viên Phòng Kinh tế xã Thắng Lợi, đánh giá cao mô hình của ông Bổn: “Từ một khu vườn tạp, song với sự kiên trì trong lao động, ông Bổn đã biến nơi đây thành vườn nho xanh tốt, tạo sinh kế bền vững cho gia đình.

Mô hình của ông Bổn không chỉ giúp tận dụng hiệu quả diện tích đất vườn bỏ hoang, mà còn mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ dân địa phương trong phát triển kinh tế nông nghiệp”.

Theo bà Vương, để khuyến khích người dân cải tạo vườn tạp, phát triển các mô hình kinh tế, địa phương đang có các chính sách hỗ trợ vốn, đặc biệt là việc hướng dẫn kỹ thuật canh tác.