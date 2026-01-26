Ngư dân đạp sóng, đi giật lùi bắt ốc tí hon kiếm tiền triệu tiêu Tết

Sáng sớm, hàng trăm người dân thành phố Đà Nẵng lại đổ ra bãi biển, mang theo thùng nhựa và vợt lưới, lội ra vùng nước cách bờ khoảng 100m để "săn" ốc ruốc. Loài ốc nhỏ li ti, chỉ bằng khuy áo, được ngư dân ví như "lộc biển" cuối năm, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương.

Trong làn nước biển lạnh buốt, bà Nguyễn Thị Liễu (55 tuổi, trú xã Thăng An, Đà Nẵng) cặm cụi kéo cây sào tre dài hơn 2m, đầu gắn lưỡi cào kim loại nối với túi lưới nhỏ.

Để thu hoạch được ốc, nhiều người phải "đội sóng" hàng giờ liền (Ảnh: Hoài Sơn).

Bà Liễu chia sẻ: "Dụng cụ săn ốc ruốc rất đơn giản, chỉ cần một cây sào tre và lưỡi cào kim loại. Để kéo được ốc, phải đi giật lùi để ốc chui vào lưới. Nếu quay mặt vào bờ, sóng sẽ đẩy cát phủ lên, coi như công cốc".

Theo kinh nghiệm của ngư dân, thời điểm cào ốc ruốc hiệu quả nhất là khi thủy triều xuống, thời điểm 2-3h đến 9-10h. Biển càng yên, ít sóng lớn ốc dạt vào gần bờ càng nhiều.

Ngư dân đạp sóng, đi giật lùi bắt ốc tí hon (Video: Hoài Sơn).

Bà Liễu cho biết chỉ trong vài giờ, bà đã thu hoạch được hơn một thùng ốc (nặng 25-30kg), bán được khoảng 700.000 đồng. "Dù mệt nhưng nghề này ví như "cào một mùa, ăn cả năm" nên cố gắng làm để có tiền sắm Tết", bà Liễu chia sẻ.

Không chỉ phụ nữ, nhiều lao động nam cũng tham gia vào nghề thời vụ này. Ông Lê Văn Tài (58 tuổi, trú phường Quảng Phú, Đà Nẵng) tạm gác nghề thợ nề để cùng vợ ra biển. "Hai vợ chồng cào từ 3h đến 9h được gần 3 thùng, thu hơn 2 triệu đồng. Lúc biển yên, sóng lặng sẽ thu hoạch khá hơn", ông Tài nói.

Để kéo được ốc, ngư dân phải đi thụt lùi rồi cào xuống lớp cát (Ảnh: Hoài Sơn).

Dù đánh bắt gần bờ, nghề cào ốc ruốc cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ngư dân phải lội ra vùng nước ngập đến ngang người, nếu gặp vùng nước xoáy, sâu hoặc sóng lớn, rất dễ bị cuốn trôi.

Anh Trần Văn Ân (36 tuổi, trú xã Núi Thành, Đà Nẵng) cho biết: "Làm nghề này phải có sức khỏe và kiên trì. Gặp sóng mạnh hay nước xoáy là phải lên bờ ngay, không thể chủ quan được".

Mùa ốc ruốc thường bắt đầu từ giáp Tết và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch. Mỗi thùng ốc được thương lái thu mua với giá khoảng 700.000 đồng. Anh Ân cho biết năm nay biển động khiến sản lượng giảm, giá thấp hơn năm ngoái, nhưng mỗi ngày người cào vẫn có thể kiếm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng nếu "trúng mánh".

Ốc ruốc nhỏ bằng khuy áo, được ngư dân ví như “lộc biển” mỗi dịp cuối năm (Ảnh: Hoài Sơn).

Một tiểu thương thu mua tại biển cho biết mỗi mùa ốc ruốc, nhiều hộ dân ven biển có thể kiếm được vài chục triệu đồng để sắm sửa Tết. Ốc to được bán làm thực phẩm, còn ốc nhỏ chủ yếu cung cấp cho các trại nuôi tôm hùm ở Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Ốc ruốc cũng là món ăn dân dã, quen thuộc với nhiều gia đình miền biển, được bán theo lon, giá 20.000-50.000 đồng/lon. Khi ăn, phải dùng gai chanh, gai bưởi hoặc que nhọn để lấy thịt ốc ra khỏi vỏ.