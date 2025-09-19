Nghiên cứu sinh tiến sĩ có thu nhập khủng từ quán mì cay nơi đất khách

Câu chuyện của vợ chồng anh Ding và chị Wang đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Anh Ding (37 tuổi) là tiến sĩ chuyên ngành nông nghiệp tại Trung Quốc. Hiện anh đang theo đuổi chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ tại Bỉ, chuyên ngành quản lý đất đai và sản xuất nông nghiệp.

Để cải thiện kinh tế gia đình, vợ chồng anh Ding đã thử tìm kiếm việc làm tại Bỉ để có thêm thu nhập bên cạnh số tiền hỗ trợ hoạt động nghiên cứu nhưng không thành công. Cuối cùng, hai người quyết định mở một quầy hàng nhỏ bán mì cay Trùng Khánh trên đường phố.

Câu chuyện mưu sinh nơi đất khách của vợ chồng anh Ding và chị Wang đang gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc (Ảnh: SCMP).

Quán mì cay của vợ chồng anh Ding nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương, giúp vợ chồng anh thu về đều đặn hơn 1.000 euro mỗi ngày (hơn 30 triệu đồng).

Quán mì cay của vợ chồng anh Ding bắt đầu hoạt động từ tháng 5. Khi chia sẻ câu chuyện mưu sinh nơi đất khách lên mạng xã hội về, hai người anh nhanh chóng tạo hiệu ứng tương tác mạnh mẽ với cộng đồng mạng nơi quê nhà.

Câu chuyện về những người Trung Quốc mưu sinh nơi đất khách luôn tạo được hiệu ứng mạnh và dễ chạm để cảm xúc của cộng đồng mạng trong nước.

Tuy nhiên, không phải câu chuyện nào cũng đưa lại kết thúc có hậu. Mới đây, câu chuyện về Tang (30 tuổi), một thanh niên Trung Quốc bán bánh hành chiên rất đắt hàng tại các khu chợ đêm ở thành phố Los Angeles và San Francisco (Mỹ), đã khiến nhiều người Trung Quốc hụt hẫng.

Tang từng thường xuyên chia sẻ về công việc bán bánh tại Mỹ với cộng đồng mạng Trung Quốc, anh thu hút được sự quan tâm lớn. Tang cho biết mỗi chiếc bánh anh bán tại Mỹ có giá từ 10 đến 60 USD, doanh thu từ quầy bánh lên tới 20.000 USD/tháng (tương đương 525 triệu đồng).

Dù vậy, mới đây, Tang bị cảnh sát Los Angeles tạm giữ vì kinh doanh khi chưa được cấp phép. Sau đó, anh đã phải nộp 30.000 USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại và buộc phải tạm dừng kinh doanh cho tới khi có đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định.