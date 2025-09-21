Nghề bế, cõng du khách lên núi gây tranh cãi vì hình ảnh nhạy cảm

Những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy hình ảnh các nam thanh niên bế, cõng nữ du khách lên núi. Có người còn cung cấp thêm dịch vụ... bóp chân tại chỗ. Nhiều video cho thấy sự thân mật suồng sã quá đà giữa du khách và người cung cấp dịch vụ.

Những hình ảnh này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng có thể xảy ra những biến tướng, không lành mạnh xung quanh dịch vụ mới xuất hiện này.

Những hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc xung quanh dịch vụ "đồng hành leo núi" (Ảnh: SCMP).

Trong vài năm trở lại đây, dịch vụ bạn đồng hành leo núi đã trở nên phổ biến tại Trung Quốc. "Bạn đồng hành" thường là những thanh niên lao động tự do có sức khỏe tốt, họ sẵn sàng hỗ trợ phụ nữ, người già, trẻ nhỏ chinh phục các đỉnh núi.

Họ có thể đồng hành cùng leo núi để cổ vũ tinh thần. Khi người leo núi cảm thấy quá mệt, không tự leo được nữa, "bạn đồng hành" sẽ trực tiếp cõng, bế vị khách lên tới đỉnh.

Nhiều người cho rằng dịch vụ này rất hữu ích bởi "bạn đồng hành" có thể hỗ trợ rất nhiều, chẳng hạn như mang giúp đồ, hướng dẫn một số kỹ năng hữu ích trong lúc leo núi và sau cùng, họ có thể cõng du khách lên tới đỉnh, để có trải nghiệm tương đối trọn vẹn.

Nga Mi là một trong những ngọn núi nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Đường bậc thang từ chân lên tới đỉnh núi Nga Mi ước tính khoảng 27km.

Một người đàn ông họ Yang đã hành nghề "bạn đồng hành" tại núi Nga Mi được gần một năm. Trước những tranh cãi xung quanh dịch vụ “bạn đồng hành” leo núi, anh Yang chia sẻ: "Cá nhân tôi chỉ thực hiện những sự hỗ trợ như bế, cõng hay xoa bóp giúp du khách khi được yêu cầu. Tôi luôn chú ý duy trì khoảng cách chừng mực trong suốt quá trình đồng hành leo núi để tránh gây hiểu lầm".

Cộng đồng mạng Trung Quốc lo ngại sẽ có biến tướng xảy ra trong dịch vụ "đồng hành leo núi" (Ảnh: SCMP).

Dù vậy, những nội dung lan truyền trên mạng xã hội đang khiến dư luận tại Trung Quốc cho rằng rất dễ xảy ra những biến tướng, hình ảnh méo mó xung quanh dịch vụ này.

Dịch vụ đồng hành chinh phục núi Nga Mi hiện có chi phí dao động trong khoảng 500-1200 tệ/khách (tương đương từ 1,8 đến 4,5 triệu đồng), tùy thuộc thời gian đồng hành cũng như các yêu cầu mà khách đặt ra trong quá trình chinh phục ngọn núi.

Trước những tranh cãi trong dư luận, Ủy ban quản lý Núi Nga Mi cho biết họ không quản lý những lao động tự do cung cấp dịch vụ đồng hành leo núi. Tuy nhiên, vì những tranh cãi đang xảy ra, Ủy ban này cho biết sẽ báo cáo và xin chỉ đạo từ nhà chức trách để có cách giải quyết vấn đề hiện gây lo ngại trong dư luận.