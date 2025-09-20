Cơ hội phất với nghề mới thay con cái ở xa chăm sóc cha mẹ già neo đơn

Với nhiều người phải làm việc xa quê, cha mẹ già yếu luôn là mối bận lòng rất lớn. Điều này đặc biệt phổ biến trong xã hội Trung Quốc sau quãng thời gian dài áp dụng chính sách dân số nghiêm ngặt, mỗi gia đình chỉ có một con. Thế hệ những người trưởng thành rời quê, đi làm xa nhà thường sống trong nỗi lo sợ cha mẹ có thể bất ngờ đau ốm hoặc gặp chuyện mà bản thân không thể ở bên để kịp thời hỗ trợ, chăm sóc.

Trước đây, khi rơi vào hoàn cảnh này, thường những người con sống xa cha mẹ chỉ còn cách gác lại công việc, thậm chí là cơ hội sự nghiệp để trở về thực hiện đạo hiếu. Nhưng dù thu xếp nhanh thế nào việc trở về vẫn thường có độ trễ thời gian.

Từ nhu cầu thực tế, hiện tại ở Trung Quốc có một nghề mới ra đời mang đến lựa chọn hiệu quả hơn cho những người con một sống xa cha mẹ.

Rất nhiều người cao tuổi tại Trung Quốc sống trong cảnh cô đơn, không có con cháu ở bên (Ảnh minh họa: Zaker).

Dịch vụ thuê người đến thăm cha mẹ, giúp làm thay trách nhiệm của người con đang thu hút nhiều sự quan tâm. Những người cung cấp dịch vụ này sẽ như một người thân, thường xuyên đến thăm các cụ già sống tại nhà riêng, viện dưỡng lão, hay phải nằm viện.

Nhân viên cung cấp dịch vụ có thể đưa các bậc phụ mẫu của khách hàng đi khám bệnh theo yêu cầu, giúp các cụ đi chợ mua thực phẩm, trò chuyện với các cụ... Nhìn chung, họ sẽ cố gắng đáp ứng những nhu cầu mà các ông bố bà mẹ xa con đặt ra. Họ trở thành “chỗ dựa tinh thần” cho những người cao tuổi sống xa con cháu.

A Kai (33 tuổi) là một người tham gia mạng lưới cung cấp dịch vụ mới mẻ này. Trước khi nhận làm “con cháu trong nhà” của những lão niên sống xa con cháu, anh từng làm nhiều công việc thời vụ, thu nhập bấp bênh.

Theo A Kai, hồi đầu năm, một người quen nhờ anh quan tâm chăm sóc cha mẹ già của họ, do người này đi làm xa, không có điều kiện trực tiếp thăm nom thường xuyên. Đổi lại, người này gửi anh chi phí đều đặn, chỉ cần A Kai duy trì định kỳ việc qua thăm hỏi, hỗ trợ hai cụ già. A Kai nhìn ra cơ hội việc làm từ lời đề nghị này.

Thực tế, nhu cầu được quan tâm, chăm sóc của người cao tuổi trong xã hội Trung Quốc ngày càng lớn. Lớp người già sống trong cảnh “tổ trống” bởi con cháu đi làm ăn, mưu sinh xa nhà hiện rất lớn. Ở nhiều vùng quê thường chỉ có cặp vợ chồng già sống với nhau hoặc các cụ đơn thân, ở một mình, phải đối diện với nhiều nguy cơ.

Khi làm công việc "đóng vai con cháu" thay khách hàng, A Kai tiếp xúc với rất nhiều cụ già cô đơn. Anh nhận ra, nhu cầu lớn nhất của nhiều cụ chỉ là mong có người trò chuyện, quan tâm tới mình. Đối đãi bằng sự chân thành, dần dần, A Kai trở thành người thân thay thế và đều được bố mẹ khách hàng coi như con cháu trong nhà.

A Kai đúc kết, công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn lắng nghe, khả năng đối thoại để an ủi tâm lý các cụ.

Dịch vụ thuê người đến thăm nom cha mẹ thường xuyên hiện thu hút nhiều sự quan tâm tại Trung Quốc (Ảnh minh họa: Silvereco).

Theo A Kai, không ít người tìm đến dịch vụ của anh chia sẻ cảm giác áy náy, có lỗi với cha mẹ vì không thể trực tiếp chăm sóc bậc sinh thành. Họ cũng phải sống trong sự đánh giá của họ hàng, người thân. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, một thế hệ người lao động đành chấp nhận việc không thể ở bên cha mẹ và tìm đến dịch vụ thuê người làm thay như một cách bù đắp.

Sau vài tháng cung cấp dịch vụ, A Kai nhanh chóng mở rộng đội ngũ nhân sự hỗ trợ anh thực hiện các phần việc bởi số lượng khách hàng tìm đến anh đều đặn gia tăng. Anh cho biết đã nhận được hồ sơ của khoảng 1.000 ứng viên với xuất thân đa dạng, từ người mới nghỉ hưu muốn có việc làm thêm, cho tới nhân viên văn phòng muốn có nghề tay trái.

Tuy nhiên, vì tính chất công việc đòi hỏi nhân sự phải có năng lực giao tiếp tốt, biết bày tỏ sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ, và điều quan trọng là biết cách làm ấm lòng người lớn tuổi, nên A Kai tuyển chọn nhân viên rất kỹ lưỡng trước khi giao việc.

Chi phí dịch vụ hiện dao động từ vài trăm tới vài nghìn tệ mỗi tháng, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng. Theo A Kai, số lượng khách đặt hàng dịch vụ của anh đã lên tới con số hàng trăm. Anh đang lên kế hoạch phát triển ứng dụng, để cả người cao tuổi và thân nhân có thể đặt dịch vụ, lên lịch hẹn và đánh giá chất lượng dịch vụ một cách dễ dàng, giống như các ứng dụng gọi xe, mua hàng trên mạng.

Theo đánh giá của A Kai, dịch vụ này có tiềm năng phát triển vì nhu cầu tất yếu trong đời sống xã hội Trung Quốc.