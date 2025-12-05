Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo bền vững

Ngày 5/12, UBND xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai thực hiện tiểu dự án 1, dự án 7 nâng cao năng lực giám sát, đánh giá chương trình trên địa bàn xã năm 2025.

Tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tại chương trình, các đại biểu được giới thiệu nội dung chương trình, mục tiêu tập huấn; phổ biến các chủ trương, chính sách về giảm nghèo; báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025.

Hội nghị cũng thảo luận những nội dung khó khăn trong quá trình rà soát, rút kinh nghiệm; tập huấn kỹ năng giám sát, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Lan Anh).

Tại chương trình các đại biểu còn được thảo luận những khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai tại địa phương.

Cùng ngày, phòng kinh tế tổ chức hội nghị tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về chăn nuôi, công tác phòng chống đói rét trên đàn vật nuôi cho trên 250 đại biểu là trưởng xóm; đại diện các trang trại, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Tại hội nghị các đại biểu được công chức phòng kinh tế phổ biến và triển khai Luật Chăn nuôi 2018; Hướng dẫn phòng chống rét trên đàn vật nuôi; Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi (gọi tắt là Thông tư số 23); Thông tư số 18/2023/T1-BNNPTN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23...