Đi nước ngoài với chi phí thấp, thậm chí gần như 0 đồng đầu vào

Thông tin này được đại diện Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước và Cục Quản lý lao động ngoài nước chia sẻ tại lớp tập huấn về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tổ chức tại Thái Nguyên ngày 14/5.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Người lao động có thể vay tới 100% chi phí xuất cảnh

Trình bày tại hội nghị, ông Vũ Trường Giang, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho biết hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đang có nhiều chuyển biến tích cực, không chỉ ở quy mô thị trường mà còn ở cơ chế hỗ trợ dành cho người lao động.

Theo ông Giang, năm 2025, Việt Nam đưa được 144.345 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt 111% kế hoạch năm. Hiện có gần 900.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung chủ yếu ở Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và một số nước châu Âu.

Đáng chú ý, cùng với việc mở rộng thị trường, nhiều chính sách hỗ trợ tài chính mới cũng được triển khai nhằm giảm áp lực chi phí cho người lao động trước khi xuất cảnh.

Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu năm 2026, người lao động có thể vay tới 100% tổng chi phí trước xuất cảnh thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội. Khoản vay bao gồm chi phí dịch vụ, đào tạo, vé máy bay và các khoản cần thiết khác.

“Người lao động vừa đi làm vừa trả dần trong thời gian thực hiện hợp đồng ở nước ngoài”, ông Giang cho biết.

Ông Vũ Trường Giang, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Đối với lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, mức lãi suất được áp dụng tương đương lãi suất cho vay hộ nghèo. Một số nhóm đối tượng còn được hỗ trợ trực tiếp chi phí hộ chiếu, lý lịch tư pháp, visa và khám sức khỏe từ ngân sách địa phương.

Theo đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, đây là thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước, khi nhiều lao động phải vay nóng hoặc phụ thuộc vào tín dụng bên ngoài để có tiền xuất cảnh.

Ngoài chính sách vay vốn, một số chương trình hợp tác lao động hiện nay cũng có chi phí thấp hơn trước nhờ sự tham gia trực tiếp của cơ quan nhà nước hoặc đối tác tiếp nhận.

Tại Hàn Quốc, chương trình EPS tiếp tục được xem là một trong những chương trình có chi phí hợp lý và minh bạch nhất hiện nay. Bên cạnh đó, chương trình lao động thời vụ kéo dài từ 3 đến 8 tháng đang được 16 địa phương triển khai, phù hợp với lao động nông nghiệp, lao động lớn tuổi hoặc hộ nghèo ở địa phương.

Theo ông Giang, chương trình này giúp nhiều lao động có cơ hội nâng cao thu nhập mà không phải chịu áp lực chi phí quá lớn như các hợp đồng dài hạn trước đây.

Nhiều thị trường mới với mức thu nhập hấp dẫn

Theo đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam tại nhiều quốc gia vẫn rất lớn trong bối cảnh già hóa dân số và thiếu hụt lao động toàn cầu.

Nhật Bản hiện tiếp tục là thị trường lớn nhất với khoảng 470.000 lao động Việt Nam đang làm việc. Thu nhập trung bình đạt khoảng 1.200 USD mỗi tháng.

Từ năm 2027, Nhật Bản sẽ triển khai chương trình “lao động phát triển kỹ năng”, thay thế mô hình thực tập sinh kỹ năng hiện nay. Việt Nam và Nhật Bản đang đàm phán để ký kết khuôn khổ hợp tác cho chương trình mới.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), hiện có khoảng 300.000 lao động Việt Nam làm việc trong các lĩnh vực sản xuất chế tạo, xây dựng, chăm sóc người bệnh và nông nghiệp. Mức thu nhập bình quân khoảng 1.200 USD mỗi tháng, chưa kể làm thêm.

Trong khi đó, Hàn Quốc đang mở rộng các diện lao động kỹ thuật E7 và lao động thời vụ. Theo ông Giang, Việt Nam hiện là quốc gia dẫn đầu về cung ứng lao động kỹ thuật cho Hàn Quốc.

Đáng chú ý hơn cả là xu hướng mở rộng sang các thị trường châu Âu và Trung Đông.

Theo thông tin được chia sẻ tại hội nghị, Đức đang có nhu cầu lớn về điều dưỡng, cơ khí và kỹ thuật cao với mức thu nhập dao động từ 2.700 đến 3.500 EUR mỗi tháng.

Rumani, Hungary hay Hy Lạp cũng đang gia tăng tiếp nhận lao động Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất và dịch vụ. Một số thị trường không yêu cầu quá cao về ngoại ngữ, phù hợp với lao động phổ thông.

Đối với khu vực Trung Đông, UAE được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng khi nước này từng bày tỏ mong muốn tiếp nhận từ 50.000 đến 100.000 lao động Việt Nam. Thu nhập dao động từ 700 đến 1.500 USD mỗi tháng và không áp dụng thuế thu nhập cá nhân.

Theo ông Giang, xu hướng hiện nay không còn là đưa lao động phổ thông ra nước ngoài bằng mọi giá, mà chuyển dần sang lao động kỹ năng, lao động có đào tạo và thu nhập cao hơn.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chất lượng nguồn lao động vẫn là thách thức lớn. Hiện tỷ lệ lao động Việt Nam có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt khoảng 29,2%.

“Các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức đều ngày càng nâng cao yêu cầu về kỹ năng nghề, ngoại ngữ và ý thức kỷ luật lao động”, ông nói.

Tăng hỗ trợ pháp lý, giảm phụ thuộc môi giới

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, cho biết Quỹ đang mở rộng nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giảm rủi ro cho người lao động khi làm việc ở nước ngoài.

Theo bà Lan, Quỹ hiện không chỉ hỗ trợ trong các trường hợp tai nạn, bệnh tật hoặc lao động phải về nước trước thời hạn, mà còn mở rộng sang hỗ trợ pháp lý và giải quyết tranh chấp.

Người lao động có thể được hỗ trợ chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý và án phí với mức tối đa lên tới 50 triệu đồng mỗi vụ việc. Trường hợp nhiều lao động cùng liên quan một vụ việc, mức hỗ trợ có thể lên tới 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Ảnh: Nguyễn Hằng).

Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho người lao động trong thời gian giải quyết tranh chấp với chủ sử dụng lao động ở nước ngoài.

Đối với thân nhân người lao động bị chết hoặc mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ hiện nay là 40 triệu đồng mỗi trường hợp.

Theo bà Lan, các chính sách này nhằm giúp người lao động yên tâm hơn khi tham gia thị trường lao động quốc tế, đồng thời hạn chế tình trạng lao động rơi vào thế bị động khi phát sinh rủi ro.

Một điểm đáng chú ý khác được các đơn vị nhấn mạnh là việc đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm phụ thuộc vào môi giới trung gian.

Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước, nền tảng số DOLAB-JICA hiện cho phép người lao động tiếp cận trực tiếp thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động, thay vì phải thông qua các đầu mối môi giới tự phát.

Hệ thống đã ghi nhận hàng chục nghìn lượt tìm kiếm việc làm và hàng nghìn lượt kết nối trực tiếp giữa người lao động với doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, cho rằng người lao động hiện nay cần chủ động tiếp cận thông tin chính thống, tránh tin theo các lời quảng cáo “việc nhẹ lương cao” hoặc nộp tiền cho môi giới không có giấy phép.

Theo ông Hồng, cùng với việc mở rộng cơ hội ra nước ngoài, cơ quan quản lý cũng đang tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tuyển chọn lao động tại địa phương nhằm hạn chế lừa đảo và xuất cảnh trái phép.

“Đi làm việc ở nước ngoài hiện nay không còn là câu chuyện kiếm việc làm, mà phải là quá trình chuẩn bị kỹ năng, pháp luật và kế hoạch nghề nghiệp lâu dài”, ông nói.