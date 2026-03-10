Mục tiêu tạo 12 triệu việc làm một năm của đất nước tỷ dân

Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) và Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (CPPCC), gọi chung là “Lưỡng hội”, là kỳ họp chính trị quan trọng nhất năm của Trung Quốc, cùng diễn ra trong tháng 3 thu hút sự quan tâm của nhiều nước.

Những con số được đưa ra về mục tiêu tăng trưởng, kế hoạch tạo việc làm thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy tiêu dùng nội địa và mở rộng cửa thị trường nhằm ứng phó với các biến động địa chính trị toàn cầu phức tạp.

Phiên họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 5/3 (Ảnh: Sixthtone).

Trong báo cáo công tác chính phủ, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, mặc dù Trung Quốc đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận với mức tăng trưởng 5% trong năm 2025 (đưa quy mô kinh tế vượt mốc 140.000 tỷ nhân dân tệ) nhưng nền kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Các rủi ro địa chính trị gia tăng cùng sự suy yếu của đà tăng trưởng toàn cầu đang đặt ra những bài toán khó cho chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do. Do đó, Chính phủ Trung Quốc xác định duy trì ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội là ưu tiên hàng đầu.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Bắc Kinh dự kiến duy trì tỷ lệ thâm hụt ngân sách ở mức 4% GDP, tương đương khoảng 5.890 tỷ nhân dân tệ, tăng đáng kể so với năm trước.

Đây cũng là lần đầu tiên tổng chi tiêu công của nước này được dự báo vượt ngưỡng 30.000 tỷ nhân dân tệ. Đặc biệt, một gói kích thích kinh tế trị giá 100.000 tỷ nhân dân tệ đã được công bố nhằm trực tiếp thúc đẩy cầu nội địa.

Bên cạnh đó, chính phủ sẽ phát hành hơn 250 tỷ nhân dân tệ trái phiếu kho bạc đặc biệt kỳ hạn siêu dài để hỗ trợ các chương trình đổi mới hàng tiêu dùng.

Điểm mới đáng chú ý là kế hoạch nâng cao thu nhập một cách hệ thống, tập trung vào nhóm thu nhập thấp và cải thiện cơ cấu tiền lương. Chính quyền cam kết mở rộng hỗ trợ cho y tế, lương hưu và chăm sóc trẻ em.

Những biện pháp này không chỉ đơn thuần là an sinh xã hội mà còn là chiến lược cốt lõi để tăng cường năng lực tiêu dùng, tạo ra vòng tuần hoàn kinh tế bền vững.

Về phương diện đối ngoại, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc tiếp tục mở rộng tiếp cận thị trường, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ. Chính phủ dự kiến rút ngắn danh sách các hạn chế đối với thương mại xuyên biên giới, đồng thời đẩy mạnh đàm phán các thỏa thuận song phương và khu vực.

Song song với mở cửa, Trung Quốc sẽ tập trung nguồn lực phát triển các ngành công nghiệp chiến lược như mạch tích hợp, hàng không vũ trụ, y sinh học và “nền kinh tế tầm thấp” (low - altitude economy). Sự kết hợp giữa mở cửa và tự chủ công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp Bắc Kinh hóa giải các nút thắt chuyển đổi kinh tế và giữ vững vị thế toàn cầu.

Nguyễn Hữu Đạt