Mưa lũ dị thường "nhấn chìm" cơ ngơi tiền tỷ trên sông

Mưa lũ bất thường những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người nuôi trồng thủy sản tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại về cá lồng bè và tôm nuôi lên đến khoảng 3 tỷ đồng.

Bà Hoàng Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt, cho biết ngày 13/6, địa phương ghi nhận 10 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hiếu bị thiệt hại.

Tổng cộng 30 lồng nuôi với khoảng 32.000 con cá bớp, cá vược... đã bị chết hàng loạt. Nguyên nhân được xác định là do khu vực nuôi gần cửa biển có độ mặn cao, những ngày qua mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Hiếu đã làm giảm độ mặn đột ngột, khiến cá không kịp thích nghi.

Thiệt hại ban đầu đối với các hộ nuôi cá lồng bè ước tính khoảng 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Cửa Việt còn có khoảng 13ha nuôi tôm bị ngập, gây thiệt hại ước tính 1,2 tỷ đồng.

Trước tình hình thiệt hại nghiêm trọng, chính quyền và người dân địa phương đã phát động phong trào "giải cứu" nhằm hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản.

Bà Thủy cho biết các loại cá bớp, vược, đù... bình thường có trọng lượng 3-4kg và giá khoảng 250.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do cá chết hàng loạt và có trọng lượng dưới 1kg, giá bán hiện tại chỉ đạt tối đa 100.000 đồng/kg.

Người dân địa phương đang tích cực mua cá về tiêu thụ để giảm bớt gánh nặng cho các hộ nuôi.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, trú tại khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Gia đình ông đã thả nuôi hơn 5.000 con cá bớp từ đầu tháng 3, dự kiến đến tháng 9 mới thu hoạch. Tuy nhiên, trận lũ dị thường đã khiến phần lớn số cá của ông bị chết, gây thiệt hại gần 500 triệu đồng.

"Từ chiều 12/6, nước sông Hiếu dâng cao, chảy mạnh đã khiến cá bị chết. Để giảm bớt thiệt hại, tôi phải vớt toàn bộ số cá nuôi trong lồng bè để bán với giá 50.000-100.000 đồng/kg", ông Hoàng chia sẻ.

Nhiều hộ nuôi cá khác tại thị trấn Cửa Việt cũng bày tỏ sự bất ngờ và khó khăn. Thông thường, mùa mưa lũ trên địa bàn diễn ra vào tháng 9, 10. Việc lũ đến sớm trong năm nay khiến họ không kịp trở tay.

"Đầu tư nuôi mấy lồng cá trên sông mà giờ bị thiên tai cướp đi cả rồi. Không chỉ tôi mà nhiều hộ khác cũng rơi vào tình cảnh trắng tay sau vụ cá này. Tiền vốn vay ngân hàng chẳng biết bao giờ mới trả được", đại diện một hộ nuôi cá khác nói.

Theo thống kê chung, mưa lũ những ngày qua ở Quảng Trị tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng đã làm ngập úng gần 20.000ha lúa, ảnh hưởng đến 100ha nuôi trồng thủy sản và nhiều diện tích cây lâm nghiệp.

Ngoài ra, mưa lũ còn gây ra một số thiệt hại khác như sạt lở, làm sập nhà và cuốn trôi một ô tô của người dân ở huyện Đakrông; vỡ một phần thân đập dâng thủy lợi ở xã Lìa, huyện Hướng Hóa; tuyến đê bao đoạn qua thôn An Nhơn, huyện Hải Lăng bị vỡ 120m; cống tiêu tại xã Trung Hải, huyện Gio Linh bị sập…

Trưa 13/6, bão số 1 (tên quốc tế là bão Wutip) đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 hoạt động trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, vùng biển Hải Phòng - Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian 17-19h ngày 13 và 14/6.

Trên đất liền, từ trưa và chiều 13/6, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển Thái Bình - Nam Định có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở 8 tỉnh, thành với hơn 380 xã thuộc các tỉnh ở miền Trung, trong đó riêng Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2/5.

Nhiều huyện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum cũng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.