Bất lực nhìn lồng bè tan nát kéo 50 tấn cá trôi theo dòng lũ

Ngày 13/6, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã huy động gần 180 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng bộ đội thường trực và dân quân tự vệ để trục vớt hàng chục lồng bè cá mắc kẹt tại khu vực đập An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, chiều 12/6, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 1 (Wutip) khiến nước lũ trên sông Yên dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi toàn bộ bè nuôi cá của anh Đặng Ngọc Phi Long, trú tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Các lồng bè trôi đến chân đập An Trạch bị va vào kết cấu đập, toàn bộ lồng bị hư hỏng. Ước tính khoảng 50 tấn cá, chủ yếu là cá diêu hồng đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch bị tràn ra sông, gây thiệt hại nặng nề.

Chiều 12/6, anh Long đang nằm nghỉ trên bè thì thấy nước lũ lên rất nhanh, cuồn cuộn. Anh chỉ kịp nhảy lên thuyền để thoát thân, hoàn toàn bất lực nhìn lồng bè cùng cá cứ thế bị cuốn trôi theo dòng lũ.

“Năm nay cứ ngỡ chưa tới mùa mưa, tôi cố đầu tư một lứa cá để kịp bán. Ai ngờ mưa lũ đến bất ngờ, giờ mất trắng hơn 4 tỷ đồng”, anh Long than thở.

Ghi nhận tại hiện trường, các lồng bè bị cuốn trôi tới chắn ngang khoảng một nửa mặt đập, che kín 6 khoang xả nước với chiều dài lên tới 35m, khiến dòng chảy bị cản trở, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho công trình thủy lợi An Trạch.

Trước tình huống khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp tháo dỡ, trục vớt và di dời các lồng bè mắc kẹt, đảm bảo khơi thông dòng chảy, giảm tải áp lực lên thân đập và ngăn ngừa sự cố phát sinh.

Ngoài thiệt hại nêu trên, theo báo cáo UBND huyện Đại Lộc, đợt lũ khiến 725 nhà ngập lụt dưới 1m tại các xã Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Hồng; 1 con trâu và 1 con bò tại thôn Yều, xã Đại Hưng bị chết, trôi 1 trại vịt tại xã Đại Sơn.

Do mưa lớn kéo dài không kịp tiêu thoát, ước tính khoảng 2.700ha diện tích lúa và hoa màu bị ngập sâu.

Trưa 13/6, bão số 1 (tên quốc tế là bão Wutip) đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14 hoạt động trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trưa 13/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc, 108,5 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong 24-48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau chuyển hướng Bắc Đông Bắc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của triều cường và nước dâng do bão, vùng biển Hải Phòng - Nghệ An có khả năng xuất hiện mực nước biển cao (Hòn Dấu: 3,9m, Hòn Ngư: 2,8m) gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông trong khoảng thời gian 17-19h ngày 13 và 14/6.

Trên đất liền, từ trưa và chiều 13/6, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; vùng ven biển Thái Bình - Nam Định có gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở 8 tỉnh, thành với hơn 380 xã thuộc các tỉnh ở miền Trung, trong đó riêng Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2/5.

Tại Quảng Trị, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở mức rất cao tại các huyện Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Quảng Trị, Vĩnh Linh. Tại thành phố Huế có các huyện A Lưới, Phú Lộc, Phú Xuân, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền. Tại thành phố Đà Nẵng có Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Nhiều huyện tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum cũng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.