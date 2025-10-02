Lý do người đàn ông kiếm hơn 5 tỷ đồng/năm vẫn chọn làm... lao công

Ông Koichi Matsubara là một "triệu phú ngầm", một "người giàu giả nghèo" (Ảnh minh họa: SCMP).

Ông Koichi Matsubara là lao công, hiện làm việc tại một tòa chung cư ở Tokyo. Công việc hàng ngày của ông Koichi là lau dọn các khu vực công cộng trong tòa nhà, kiểm tra và bảo trì một số trang thiết bị.

Mỗi tuần, ông Koichi làm việc 3 ngày với mỗi ca làm việc kéo dài 4 tiếng. Công việc này đưa lại cho ông mức thu nhập 100.000 yên/tháng (khoảng 18 triệu đồng). Mức thu nhập này bị xem là thấp bởi mức lương trung bình của người dân sống tại Tokyo hiện ở mức 350.000 yên/tháng (tương đương 63 triệu đồng).

Thế nhưng ít ai biết sự thật người đàn ông đã luống tuổi miệt mài với công việc lao công đó lại là triệu phú sở hữu 7 căn hộ cho thuê trong thành phố Tokyo và ở một số khu vực ngoại thành. Ông cũng thường xuyên đầu tư vào chứng khoán và các quỹ đầu tư với tổng mức thu nhập khoảng 30 triệu yên/năm (gần 5,5 tỷ đồng).

Ông Koichi cho biết, ông lớn lên trong nghèo khó. Ngay từ khi còn học trung học, ông đã làm thêm tại các nhà xưởng và bắt đầu tiết kiệm tiền.

Chính vì luôn kiểm soát chặt chẽ chi tiêu và có kế hoạch, ông Koichi cho biết đã nhanh chóng tiết kiệm được 3 triệu yên (540 triệu đồng) khi mới ở tuổi ngoài 20. Ông đã dùng số tiền này để mua căn hộ nhỏ đầu tiên. Kể từ đó, ông bắt đầu cho thuê nhà và dần dần gia tăng số lượng bất động sản.

Dù có nhiều tiền, ông Koichi sống rất giản dị, tiết kiệm. Ông ở trong một căn hộ nhỏ, tự nấu ăn hàng ngày, sử dụng điện thoại đời cũ, di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc đạp xe đạp. Trong hơn 10 năm qua, ông không mua quần áo mới.

Đối với ông Koichi, việc ông làm lao công không phải vì mưu sinh, kiếm tiền mà ông muốn được tiếp tục làm việc, duy trì sự năng động, linh hoạt cả về thể chất và tinh thần trong những năm tháng tuổi già. Ông chia sẻ mục tiêu "có một cuộc sống giản dị, ý nghĩa theo cách riêng mà không cần phô trương".