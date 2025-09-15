Nông dân chỉ học hết lớp 2 thành triệu phú nhờ trồng dưa quý

Ông Lê Văn Công (49 tuổi), thôn Cò Mót, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa đang sở hữu vườn dưa vàng kim hoàng hậu rộng 5.000m2. Mỗi năm, gia đình người nông dân xuất ra thị trường 80 tấn dưa, giá bán 20.000 đồng/kg, doanh thu 1,6 tỷ đồng.

Ít ai ngờ, người đứng sau vườn dưa tiền tỷ lại là một nông dân mới chỉ học hết lớp 2. Trước khi bén duyên với cây dưa vàng, ông Công từng bươn chải nhiều năm với nghề thu mua, buôn bán nông, lâm sản.

Ông Công trở thành triệu phú nhờ trồng dưa vàng (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm 2023, khi thấy người thân trồng dưa vàng kim hoàng hậu mang lại thu nhập cao, ông quyết định học hỏi. Được người nhà tận tình hướng dẫn kỹ thuật, ông mạnh dạn đầu tư 1.000m2 nhà màng để khởi nghiệp với loại cây trồng mới này.

Theo ông Công, trồng dưa vàng trong nhà màng yêu cầu cả kinh nghiệm lẫn kỹ thuật chăm sóc. Để quả đạt chất lượng tốt phải xây dựng nhà màng, đầu tư công nghệ tưới nhỏ giọt và chịu khó học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Với khí hậu ở địa phương, mỗi năm, ông trồng 4 vụ dưa, thời gian sinh trưởng của mỗi vụ kéo dài 55-60 ngày.

Để cây phát triển khỏe, cho quả ngọt, giòn, ông thường xuyên cải tạo đất, bón phân hữu cơ kết hợp với phân vi sinh. Nhờ đó, dưa ít sâu bệnh, mẫu mã đẹp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Mỗi năm ông Công trồng 4 vụ dưa, mỗi vụ kéo dài 55-60 ngày (Ảnh: Hạnh Linh).

Ông Công cho biết một cây dưa vàng có rất nhiều quả nhưng người trồng phải cắt bớt, chỉ để lại một quả. Bằng kinh nghiệm, người nông dân sẽ tính toán, ước chừng quả dưa có trọng lượng 1,8-2kg là dừng chăm sóc, chờ dưa chín.

“Dưa vàng kim hoàng hậu được xem là giống dưa quý, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Khi chín, cả vỏ lẫn ruột đều chuyển sang màu vàng óng bắt mắt. Thịt quả giòn, vị ngọt thanh, mùi thơm dịu nhẹ nên rất được người tiêu dùng ưa chuộng”, ông Công nói.

Sau 3 năm gắn bó với cây dưa vàng, từ diện tích thử nghiệm 1.000m2 ban đầu, đến nay ông Công đã nhân rộng thành 4 vườn dưa với tổng diện tích 5.000m2 nhà màng, cho sản lượng ổn định 80 tấn/năm.

“Trồng dưa trong nhà màng lãi gấp 10 lần so với trồng mía, sắn, ngô…. Mỗi năm, sau khi trừ hết chi phí sản xuất, vợ chồng tôi có lãi hơn 800 triệu đồng từ vườn dưa.

Thấy hiệu quả rõ rệt, thời gian tới, tôi dự định sẽ tiếp tục mở rộng diện tích nhà màng để nâng cao sản lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng lớn”, ông Công chia sẻ.

Một quả dưa vàng ngon có trọng lượng 1,8-2kg (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bà Lê Thị Nguyệt Hoa, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Kiên Thọ đánh giá cao mô hình trồng dưa vàng kim hoàng hậu của ông Lê Văn Công.

Theo bà Hoa, từ một nông dân chỉ học hết lớp 2, nhờ quyết tâm và cách làm bài bản, ông Công nay đã trở thành triệu phú, là tấm gương điển hình trong phong trào toàn dân phát triển kinh tế tại địa phương.

Đặc biệt, mô hình trồng dưa của gia đình ông đã mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều hộ dân. Hiện trên địa bàn xã có 8 mô hình trồng dưa vàng kim hoàng hậu, tạo việc làm cho khoảng 50 lao động, thu nhập trung bình 6 triệu đồng/người/tháng.

Để tránh bị thương lái ép giá, các hộ đã thành lập tổ hợp tác trồng dưa vàng. Nhờ có sự liên kết này, bà con chủ động được lịch xuống giống, thu hoạch rải vụ nên lúc nào cũng có dưa bán. Việc tiêu thụ ổn định giúp nông dân yên tâm sản xuất, không còn cảnh “được mùa mất giá” như trước.

“Thời gian tới, UBND xã hướng dẫn bà con làm hồ sơ đăng ký trồng dưa theo tiêu chuẩn VIETGAP (thực hành nông nghiệp tốt) nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Chính quyền cũng sẽ kết nối các doanh nghiệp, khuyến khích bà con mở rộng quy mô trồng dưa theo hướng bền vững”, bà Hoa thông tin thêm.