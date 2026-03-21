Lao động Việt bị cuốn vào máy nghiền đá, tử nạn thương tâm ở Hàn Quốc

Lễ phát tang của T. (23 tuổi), lao động di cư người Việt Nam tử vong do tai nạn mắc kẹt trong băng chuyền, được tổ chức trang nghiêm vào ngày 19/3 tại nhà tang lễ Bệnh viện Icheon, thuộc Trung tâm Y tế tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Khoảng 10h30 cùng ngày, anh A. (35 tuổi), người anh họ thân thiết của nạn nhân, cầm di ảnh T. bước ra khỏi phòng tang. Theo sau là khoảng 30 người gồm người thân, bạn bè và đại diện các tổ chức lao động.

Nhiều người không giấu được nước mắt khi tiễn biệt T. lần cuối. Cha mẹ, bà và em nhỏ của T. tại Việt Nam không thể sang Hàn Quốc do vấn đề sức khỏe và khoảng cách địa lý, đành lỡ hẹn với giây phút tiễn đưa.

Thi hài T. được hỏa táng vào 12h30 cùng ngày tại Nghĩa trang Hòa Bình (Yongin). Tro cốt sau đó được chuyển về Việt Nam thông qua người thân để gia đình lo hậu sự.

T. là một thanh niên bình dị, có tình yêu với văn hóa Hàn Quốc. Khi còn sống, anh yêu thích bóng đá, phim ảnh và các hoạt động giải trí. Ước mơ của anh giản đơn là làm việc chăm chỉ, tích lũy tiền và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Song ước mơ ấy giờ đây đã dang dở.

Để phụ giúp gia đình, T. làm việc chăm chỉ và gửi phần lớn thu nhập về quê nhà. Trong khoảng 3 triệu won kiếm được từ tăng ca, số tiền anh giữ lại cho bản thân chỉ khoảng 150.000 won.

T. sang Hàn Quốc làm việc từ năm 2023. Với tính cách cởi mở, anh được nhiều người xung quanh quý mến. Sau khi anh qua đời trong tai nạn, hàng trăm đồng nghiệp người Việt đã đến viếng, tiễn biệt người bạn xấu số.

Sự qua đời của T. không chỉ là mất mát của một gia đình, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn lao động đối với người lao động di cư.

Theo đó, rạng sáng ngày 10/3, trong lúc một mình kiểm tra máy móc tại một cơ sở chế biến sỏi ở Icheon, T. bị cuốn vào băng chuyền và tử vong. Vụ tai nạn diễn ra trong âm thầm, không ai kịp phát hiện.

Từ đầu năm đến nay, đã có 9 lao động di cư thiệt mạng tại Hàn Quốc, trong đó có T.

Phần lớn các vụ việc xảy ra tại các cơ sở sản xuất quy mô nhỏ. Đây là những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, điều kiện làm việc hạn chế.

Nơi T. làm việc là một cơ sở nhỏ với khoảng 15 lao động, trong đó có 3 người là lao động di cư. Sau tai nạn, hai lao động còn lại được cho là chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Một người bày tỏ ý định về nước, người còn lại xin chuyển nơi làm việc.

“Không thể tiếp tục đặt lợi nhuận lên trên sinh mạng con người. Đã đến lúc cần đảm bảo quyền được làm việc an toàn cho lao động di cư”, đại diện một tổ chức nêu quan điểm.