Lao động thất nghiệp giảm mạnh ở TPHCM

Người lao động tìm việc tại các sàn giao dịch việc làm (Ảnh: CTV).

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM vừa có báo cáo hoạt động tháng 2/2026. Theo đó, từ ngày 26/1 đến ngày 25/2, trung tâm đã thực hiện 8 phiên sàn giao dịch việc làm; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 35.392 lượt người, trong đó có 1.365 lượt người được giới thiệu việc làm; tiếp nhận 33 lượt doanh nghiệp thông báo lao động với 62.117 lao động đang làm việc…

Cũng trong thời gian này, trung tâm đã tiếp nhận 7.799 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 26,06% so với tháng trước (10.549 người nộp hồ sơ). Trong đó, số người nộp hồ sơ trực tiếp là 7.363 người, số người nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công là 436 người.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong tháng qua, trung tâm đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Thành phố trong việc giải quyết các chế độ bảo hiểm thất nghiệp kịp thời cho người lao động trong giai đoạn sau Tết, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Trung tâm cũng ghi nhận tỷ lệ lao động quay trở lại thị trường việc làm thành phố sau kỳ nghỉ tết rất cao. Bên cạnh đó, điểm nổi bật của thị trường là nhiều doanh nghiệp đã có động thái tích cực khi điều chỉnh tăng lương, thưởng và phúc lợi để thu hút người lao động trở lại làm việc.

Ngay từ những ngày đầu quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán, rất nhiều doanh nghiệp đã công bố tăng lương cơ bản hoặc bổ sung các khoản phụ cấp. Chính động thái tích cực trên đã giúp tỷ lệ người lao động trở lại làm việc rất cao, đảm bảo nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, để kết nối cung cầu lao động, trong tháng 3, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã có kế hoạch tổ chức 11 phiên sàn giao dịch việc làm.

Thông qua hoạt động trên, trung tâm dự kiến sẽ tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 34.000 lượt người, giải quyết việc làm cho khoảng 1.800 người.

Ngoài ra, trung tâm còn lên kế hoạch tổ chức 5 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc cho người lao động và cập nhật chính sách pháp luật cho doanh nghiệp; thực hiện tư vấn cho 100% người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng...