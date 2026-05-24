Kỹ sư bỏ lương 50 triệu đồng về quê trồng dưa, không để thương lái ép giá

Bỏ việc lương 50 triệu đồng về trồng dưa

Ông Đoàn Bá Cảnh, Chủ tịch Hội nông dân xã Giai Lạc, cho biết trang trại của anh Trần Hoài Vũ là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao có quy mô lớn nhất tại địa phương.

“Trước đây, khu vực này chủ yếu sản xuất hoa màu, manh mún, hiệu quả không cao. Qua quá trình triển khai mô hình của anh Vũ cho thấy cây dưa lưới, dưa chuột phù hợp với chất đất và mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội hơn hẳn”, ông Cảnh thông tin.

Anh Trần Hoài Vũ kiểm tra dưa lưới trồng theo mô hình công nghệ cao (Ảnh: Hoàng Lam).

Từng là kỹ sư giao thông làm việc tại Hà Nội với mức lương hơn 50 triệu đồng/tháng, năm 2023, việc anh Trần Hoài Vũ (SN 1981) bỏ phố về quê trồng dưa khiến không ít người xì xào.

“Có người lo lắng khuyên tôi suy nghĩ lại bởi khởi nghiệp ở độ tuổi 42, nếu không như mong đợi sẽ khó gượng dậy. Nhưng tính tôi ưa mạo hiểm, cái gì càng khó tôi càng muốn chinh phục”, anh Vũ chia sẻ.

Thực ra, để đi đến quyết định này anh đã suy nghĩ và tính toán rất kỹ. Chọn nông nghiệp để khởi nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro nhưng người đàn ông này nhận thấy những nhu cầu cơ bản của đời sống từ thực phẩm, sức khỏe và làm đẹp đều khởi nguồn từ thực phẩm đưa vào cơ thể. Bởi vậy, sản xuất nông nghiệp sẽ có nhiều cơ hội nếu tìm được hướng đi đúng.

Sau hơn nửa năm nghiền ngẫm, cuối năm 2023, anh mạnh dạn xin thuê 3ha đất màu tại xóm Đông Sơn, xã Giai Lạc trong thời hạn 10 năm để đầu tư trồng dưa chuột và dưa lưới trong nhà màng công nghệ cao. Anh nghiền ngẫm tài liệu, xem các mô hình trồng dưa truyền thống trong nước cũng như các mô hình của Trung Quốc và Nhật Bản để chắt lọc kiến thức, kinh nghiệm.

Bỏ phố về quê trồng dưa, người đàn ông quyết không để thương lái ép giá (Video: Hoàng Lam).

Dốc toàn bộ vốn liếng, vay mượn thêm, anh Vũ đầu tư 10 tỷ đồng, trong vòng 3 tháng, một trang trại sản xuất nông nghiệp công nghiệp cao đã hình thành.

Cây dưa ưa đất lạ, ngay vụ đầu tiên anh Vũ thắng lớn. Điều anh vui mừng hơn cả là tư duy của người tiêu dùng đã có sự thay đổi lớn. Dưa của anh dù mẫu mã không đẹp, bóng bằng các loại dưa bán trên thị trường và giá có cao hơn nhưng được người mua lựa chọn bởi yên tâm về chất lượng do biết rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Triết lý không để người tiêu dùng chịu thiệt

Thành công của lứa dưa đầu tiên đã tạo động lực cho người đàn ông này nhưng anh không vội mở rộng diện tích mà tính toán để có hiệu quả cao hơn.

Bên cạnh sản xuất theo quy trình nông nghiệp sạch, anh kiên định với nguyên tắc “nuôi cây không bằng nuôi đất”. Thay vì bơm hóa chất vào đất để diệt trừ sâu, cỏ, các loại vi khuẩn gây bệnh dễ gây nghèo đất như cách sản xuất truyền thống, anh sử dụng các chế phẩm sinh học và bổ sung sinh vật có lợi, đồng thời dùng nhiệt ủ đất để tăng độ dinh dưỡng.

4 nhà màng trồng dưa lưới, mỗi năm 2 vụ mang lại cho anh Vũ thu nhập khoảng 800 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

Anh Vũ tính toán thời gian xuống giống cho mỗi vụ dưa chuột, thông thường sẽ chậm hơn lịch thời vụ chung để giảm sự cạnh tranh về thị trường. Phương pháp này dù phải đối mặt với khí hậu, thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ chuẩn bị tốt từ khâu làm đất và chăm sóc nên dưa năng suất đảm bảo, bán được giá.

Đối với cây dưa lưới, 4 khu vực sản xuất sẽ được xuống giống lần lượt cách nhau 7 ngày để thu hoạch gối vụ, kéo dài thời gian thu hoạch và cung cấp cho thị trường.

Một điều khá thú vị là người đàn ông này không mặn mà với việc bán cho thương lái mà ưu tiên kênh bán hàng trực tiếp qua các tiểu thương chợ dân sinh. “Có thời điểm tôi sẵn sàng bán cho các tiểu thương ở chợ thấp hơn giá thương lái. Dù mình lãi ít hơn nhưng bù lại cả người trồng, người bán và người tiêu dùng không phải thua thiệt do thương lái làm giá, ép giá”, anh Vũ chia sẻ.

Nhân công thu hoạch dưa chuột sạch (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo anh Vũ, trừ năm 2025 do ảnh hưởng của mưa bão dẫn tới sập dàn, chi phí cho tái sản xuất cao, chỉ tính riêng dưa lưới, mỗi năm anh thu khoảng 800 triệu đồng.

Ngoài việc áp dụng khoa học công nghệ trong tưới tiêu, chăm sóc, anh Vũ phải thuê 5 nhân công thường xuyên với tiền công 250.000-300.000 đồng/ngày. “Tôi trồng dưa chuột để trả lương công nhân và trồng dưa lưới, bán dưa lưới để đầu tư chuồng trại, mua giống, trả tiền cho người chăm sóc dúi. Hiện tôi mới triển khai nuôi hơn 200 con dúi má đào sinh sản Thái Lan", anh Vũ thông tin.

Theo tính toán của anh Vũ, khi bước vào sinh sản, trung bình 1 con dúi mẹ đẻ 5-6 con. Thay vì bán dúi sinh sản, anh Vũ sẽ nuôi dúi thương phẩm. Mức giá thị trường hiện nay 950.000 đồng/kg thì dúi thương phẩm mới là phần lãi của mô hình trang trại này.